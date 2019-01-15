Aü Rektörü Şafak Ertan Çomaklı'ya Ziyaretler
36 dakika önce
Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanı Barış Günaydın ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) temsilcileri, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.
Türkiye
Bilişim Derneği Eskişehir
Şube Başkanı Barış Günaydın ve Lösemili Çocuklar Vakfı
(LÖSEV
) temsilcileri, Anadolu Üniversitesi
(AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'yı ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın makamında gerçekleşen görüşmede Günaydın, hayırlı olsun dileklerini iletti.
LÖSEV Eskişehir Şubesi temsilcileri Yasemin Durukan ve Meltem Durulkan da AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya yeni görevinde başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:21 Kaynak: AA
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