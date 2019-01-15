Son Dakika Haberleri: Aü Rektörü Şafak Ertan Çomaklı'ya Ziyaretler

Aü Rektörü Şafak Ertan Çomaklı'ya Ziyaretler

36 dakika önce

Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanı Barış Günaydın ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) temsilcileri, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Aü Rektörü Şafak Ertan Çomaklı'ya Ziyaretler, System.String[]
Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanı Barış Günaydın ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) temsilcileri, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın makamında gerçekleşen görüşmede Günaydın, hayırlı olsun dileklerini iletti.

LÖSEV Eskişehir Şubesi temsilcileri Yasemin Durukan ve Meltem Durulkan da AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:21 Kaynak: AA

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