Aü Rektöründen Ders Çalışan Öğrencilere Sürpriz Ziyaret - Eskişehir

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sınav döneminde kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sınav döneminde kütüphanede ders çalışan öğrencileri ziyaret etti.



AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Çomaklı, AÜ Kütüphanesinde güz dönem sonu sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek hem onlara moral verdi hem de başarılı bir sınav dönemi geçirmeleri dileğinde bulundu.



Ziyarette, öğrencilerin kütüphane kullanım olanaklarına ilişkin görüşlerini ve taleplerini dinleyen Çomaklı, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.



Öğrencilerle ikram sırasına da giren Çomaklı, bu sırada öğrencilerle yakından ilgilenip, onlarla sohbet etti. Çomaklı, bir öğrencinin ailesiyle de telefonda görüştü.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çomaklı, öğrencilerin velilerinin gözünün arkada kalmaması gerektiğinin altını çizerek, üniversitenin öğrencilere karşı sorumluluklarının bilincinde olduğunu vurguladı.



AÜ Kütüphanesinin, günün ihtiyaçlarını ve koşullarını karşılayacak teknoloji ile fiziki koşullara sahip olduğunu belirten Çomaklı, şunları kaydetti:



"Öğrencilerin sınav dönemleri dışında da kütüphanenin olanaklarından yararlanmasını tavsiye ediyorum. Amacımız, öğrencilerimizin gayet ferah ve modern ortamlarda çalışabilmelerini sağlamak. Bu kapsamda da hem yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz hem de fiziki koşullarla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bütün bu çalışmaları öğrenci ailelerinin vergileriyle gerçekleştiriyoruz. Öğrenciler her türlü sorunlarında bize ulaşabilir."



Ziyarette, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Prof. Dr. Güler Günsoy, rektör danışmanları Prof. Dr. Oktay Emir, Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Prof. Rahmi Atalay, Genel Sekreter Ersin Eroğlu ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Güven Tunçel de yer aldı.



7 gün 24 saat açık kütüphane



AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'nde 7 gün 24 saat açık olan kütüphane bünyesindeki iki sergi salonu, oturma kapasitesinin artırılması amacıyla sessiz okuma salonlarına dönüştürüldü.



Son dönemde yapılan teknolojik yeniliklerin yanı sıra kütüphane bünyesindeki fiziki iyileştirmeler de dikkati çekiyor. Fiziki iyileştirmelere yönelik olarak tuvaletler yenilendi, teknik hizmetler birimleri ikinci kata taşınarak boşalan yerler depoya dönüştürüldü, emanet depoları oluşturuldu, koltuklar değiştirildi.

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