Son Dakika Haberleri: Aü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kalitesini Tescilledi

Aü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kalitesini Tescilledi

50 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Tetkikini tamamlayarak TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Belgesini almaya hak kazandı.

Aü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kalitesini Tescilledi, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Tetkikini tamamlayarak TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Belgesini almaya hak kazandı.

Enstitüler Binası Konferans Salonu'nda yapılan TSE belge takdim törenine; Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Genel Sekreter Ali Serinoğlu, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri, akademik ve idari personel katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak uzun, keyifli ve motivasyonu yüksek bir sürecin sonunda tescil belgesini kazanmaya hak kazandıklarını ifade eden Enstitü Müdürü Prof. Dr. Narin Derin, "Üniversitemizde TSE kalite belgesi almayı hak eden ilk Enstitü olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte bizi her zaman destekleyen başta Rektörümüz olmak üzere kalite çalışmaları boyunca katkı sağlayan herkese emekleri, katkıları ve yüksek motivasyonları için teşekkür ediyorum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise; "Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'nün TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Belgesi gibi önemli bir belgeyle kalitesini tescillemiş olması ve bu belgeyi alan "Türkiye'deki ilk Sağlık Bilimleri Enstitüsü" olması bizim için son derece gurur verici. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün bu süreçte hizmet kalitesini daha da artırarak çok daha iyi şartlarda hizmet vereceklerine inanıyorum. Başta Enstitü Müdürü Prof. Dr. Narin Derin olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına bize bu gururu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş'a da teşekkür eden Rektör Ünal, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün aldığı belgelerin ciddi anlam taşıdığının farkında olduklarını ve bundan sonra da kalitenin temsilcisi ve takipçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

Türk Standartları Enstitüsü, Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz, Güncel
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