Son Dakika Haberleri: Aü Seracılık Bölümü Öğrencileri Ceviz ve Mantar Üretimini Yerinde Gördü

Aü Seracılık Bölümü Öğrencileri Ceviz ve Mantar Üretimini Yerinde Gördü

36 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı öğrencileri, Elmalı'da ceviz ve mantar üretimi yapan girişimcileri ziyaret etti.

Aü Seracılık Bölümü Öğrencileri Ceviz ve Mantar Üretimini Yerinde Gördü, System.String[]
Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı öğrencileri, Elmalı'da ceviz ve mantar üretimi yapan girişimcileri ziyaret etti. Avlan Gölü Havzasında 57 dekar modern ceviz bahçesi kuran işletmeci Mevlüt Sav'ın bahçesinde bütün gelişmiş tekniklerin kullanıldığı belirtildi.

Öğrenciler, Öğretim Görevlileri İsmail Akgün, Şükrü Karagül ve Hasan Bilgiç gözetiminde ziyaretlerini gerçekleştirdi. Türkiye'nin ceviz üretiminde dünyada 4'üncü sırada yer aldığını söyleyen Öğr. Gör. Şükrü Karagül, "Ancak üretim kendi ihtiyacımızı bile karşılamıyor. Dolayısıyla Türkiye şu an için ceviz ithal eden bir ülke konumunda. Modern ve büyük yatırımlar ile ülkemiz ithal eden konumdan ihracat yapan konuma gelebilecektir. Tarım alanında eğitim gören öğrencilerin de her alanda yatırımcı olabileceğini düşünerek bu tür geziler düzenliyoruz. Öğrencilerimize bu gezide bahçe tesisi, ceviz çeşitleri, üretimin püf noktaları hakkında bilgiler verildi" dedi.

Yapılan girişimcilik gezisinin bir diğer durağı istiridye mantarı üretimi yapan Hacer Güzeloğlu'nun işletmesi oldu. Güzeloğlu istiridye mantarı üretimine devlet desteği alarak başladığını söyleyerek karşılaştığı zorlukları ve başarı hikayesini öğrenciler ile paylaştı. Gezi sonrasında Öğr. Gör. İsmail Akgün, sadece seracılık ve sebzecilik değil tarımın diğer alanlarında da belirli zamanlarda fırsatlar ortaya çıkabileceğini, tarım teknikerlerinin tarımın her alanına hazır olmaları gerektiğini ifade etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:41 Kaynak: İHA

Elmalı, Akdeniz Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor Son Dakika! Mansur Yavaş Mazbatasını Alarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Oldu Hükümete Yakın Yazar, "Seçim Tekrarlanabilir" Deyip Tarih Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 11:17:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aü Seracılık Bölümü Öğrencileri Ceviz ve Mantar Üretimini Yerinde Gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]