Aü 'Siyasette Kadın Sesi' Paneli

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) tarafından "Siyasette Kadın Sesi" isimli panel düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) tarafından "Siyasette Kadın Sesi" isimli panel düzenlendi.



İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa'nın yönettiği panele konuşmacı olarak 21. Dönem MHP Antalya Milletvekili Nesrin Ünal, İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Başak Karataş, AK Parti Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi Gaye Doğanoğlu, 2014/18 CHP Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Songül Başkaya ve Demircikara Mahallesi Muhtarı Ayşe Peçen katıldı.



Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılış konuşmasını KATCAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlkay Kutlar yaptı. Kutlar, "Burada siyasi partilerin kadın adaylara ne kadar yer verdiğini konuşmayacağız, çünkü bunlar partilerin iç dinamikleri ancak bizler kadın olarak siyasette yer almak istiyorsak öncelikle tarihimizi, siyasi tarihi çok iyi öğrenmeliyiz ve görev talep etmeliyiz, ısrarcı olmalıyız, bu noktada panelimize katılan konuşmacılarımıza özgeçmişlerini, mücadelelerini ve kıymetli deneyimlerini bizlerle paylaşacakları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Konuşmasında çeşitli istatistiki bilgilere yer veren Kutlar, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2018 küresel toplumsal cinsiyet uçurumu raporuna göre 149 ülke arasında Türkiye'nin, kadınların ekonomik katılımı ve fırsat eşitliği konusunda 131. sırada, eğitimde 106. sırada, sağlıkta 67. sırada ve politik katılımda 113. sırada yer aldığını söyledi. Bu rakamların çok daha iyi noktalara geleceğine yürekten inandığını ifade eden Kutlar, "Çünkü eskiden fiziksel güç vardı, onun yerini zamanla bilgi gücü aldı. Şimdi de yapay zekayı konuşuyoruz aynı zamanda bu yüzyıl duygusal becerilerin çağı olarak da tanımlanıyor. Bu nedenle de kadınların üstünlük gösterdiği birçok alan var olmaya başladı. O yüzden ülkemizi çok güzel günler bekliyor" diye konuştu.



Açılış konuşmasının ardından başlayan panelde Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa, "Hepimiz biliyoruz ki 2019 Mart ayında yerel seçimler var ve biz bugün burada siyasette kadının sesinin olup olmadığını konuşmak üzere bulunuyoruz. "Kadınlar siyasette var mı?", "Varsa ne kadar var?", "Eğer yoksa ne yapmalı?", soruları üzerine konuşmak üzere bir araya geldik" dedi.



İlbuğa, "1935 yılında seçme ve seçilme hakkına sahip olmuş kadınların aradan geçen 84 yıl içerisinde siyasi alanda beklenilen düzeyde özgürlüğe sahip olup olmadıklarını merak ediyoruz." Panelde konuşan ve farklı siyasi geleneklerden gelen kadınlar, kendi siyasi tecrübelerini, yaşadıkları sıkıntıları ve konuya ilişkin çözüm önerilerini dile getirdi. Ayrıca tüm konuşmacılar kadınların siyasetteki yerinin arttırılmasının, siyasi arenada kadın sesinin daha çok duyulması gerekliliğinin altını çizdi. Bunun yanı sıra konuşmacılar, siyasette kadın sesi meselesinin partiler üstü bir konu olduğu ve tüm siyasi organizasyonların bu meseleye gereken ehemmiyeti vermesi gerektiği hususunda görüş birliğine vardılar. - ANTALYA

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