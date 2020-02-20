AÜ SODİGEM Bilim Kurulundan

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, gençler arasında yayılan ve çelme takarak oynanan oyunun, "Mavi Balina" oyunu gibi ölüme sebebiyet verebilecek ciddi yaralanmalara yol açabilen hareketler içerdiğini belirtti.

AÜ SODİGEM'den yapılan açıklamada, 3 kişiyle oynanan oyunda, ortadaki kişi zıpladığı anda yandakilerin zıplayan kişinin bacaklarına tekme atarak yere düşürdüğü kaydedildi.

Yere sert bir şekilde düşen kişide kafatası kırılması, beyin kanaması, omurga zedelenmesi gibi hasarlar meydana gelebildiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu oyun, Mavi Balina gibi ölüme sebebiyet verebilecek ciddi yaralanmalara yol açabilen hareketler içermektedir. Bugün itibarıyla TikTok platformu, kafatası kırıcı meydan okuma videolarının yasaklandığını açıklamıştır. Tiktok'un aldığı yasaklama kararı, bu videoların yayılmasının önüne geçebilir. Fakat içeriklerin YouTube, Facebook ve Twitter gibi diğer platformlardan da kaldırılması gerekmektedir.

Oyun esnasında yere sert bir şekilde kafasını çarpan kişilerde oluşabilecek kafatası kırılması, beyin kanaması, beyin travması, beyin korteksi zedelenmesi, geçici veya kalıcı hafıza kaybı, omurga zedelenmesi, kısmi veya tam felç, kemik kırılmaları ve ciddi yüz yaralanmaları, ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalardır."

Açıklamada, ABD'nin farklı eyaletlerinde meydana gelen yaralanmalar sonucunda 2 lise öğrencisinin siber zorbalık suçundan gözaltına alındığı bilgisi de aktarıldı.