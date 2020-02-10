AÜ sosyal medyadaki başarısını kutladı - Son Dakika
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AÜ sosyal medyadaki başarısını kutladı

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, markaların sosyal medya performansını ölçümleyen puanlama platformu SocialBrands'in verilerine göre AÜ'nün sosyal medyayı en iyi yöneten üniversiteler arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

AÜ sosyal medyadaki başarısını kutladı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, markaların sosyal medya performansını ölçümleyen puanlama platformu SocialBrands'in verilerine göre AÜ'nün sosyal medyayı en iyi yöneten üniversiteler arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

Çomaklı ve beraberindeki rektör yardımcıları ile AÜ Medya Merkezinde çalışanların da katıldığı etkinlikte, AÜ'nün 1-31 Ocak 2020 döneminde resmi sosyal medya hesaplarıyla üniversiteler arasında birinci sıraya yükselmesi pasta kesilerek kutlandı.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Çomaklı, SocialBrands verilerine göre üniversiteler arasında sosyal medya alanında birinci sıraya yükseldiklerini ve Türkiye genelindeki birçok önemli markayı geride bıraktıklarını ifade etti.

Rektör Çomaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Marka isimlerini söylemeye gerek yok, bunun listesi var merak edenler bakabilir. Bu değişikliği yakalamamızda ve bu farkındalığın oluşturulmasında en büyük emek ekibimize ait. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Levent Eraslan ve ekibinin yanı sıra ismini sayamadığım birçok arkadaşım var, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bunun temel nedeni, son dönemde medya temelinde yeni bir stratejiyle hareket etmemizdir. Bu süreçte gerek bireysel gerek kurumsal olarak proaktif iletişimi benimseyerek öğrencilerimizle, personelimizle, mezunumuzla ve emeklimizle iletişimimizi üst noktada tutmaya çalışıyoruz.

Bizim proaktif iletişim stratejimiz, kurumu güçlü yanlarını daha iyi anlatmak, sunduğu imkanları, yarattığı değerleri sadece kampüs içinde bu havayı soluyanlarla sınırlı tutmayıp şehre ve ülkemize de yansıtmak. Üniversitemizin medya içeriği üretmek ve yayınlamak anlamında çok güçlü bir altyapısı var ve biz bu altyapıyı kurumsal iletişim için daha etkin ve sonuç odaklı bir iletişim stratejisi ile harekete geçirdik. Sıralamada geride bıraktığımız birçok şirket milyarlarca lira, milyonlarca dolar ayırırken bu tür organizasyonlara biz ekip olarak bunu başardık. Ayrıca, sosyal medya hesaplarımızın resmi yazışmalarla kurumsal olarak hareket etmesi yönünde bir yapı oluşturduk, yönergemizi çıkardık ve teşkilatlanmamızı yaptık."

Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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