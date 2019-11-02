Son Dakika Haberleri: AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu sahnelendi
Son Dakika Kültür Sanat AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyunu sahnelendi

AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu sahnelendi

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Nikolay Gogol'un ünlü eseri "Bir Delinin Hatıra Defteri" sahneye konuldu.

AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nde

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Nikolay Gogol'un ünlü eseri "Bir Delinin Hatıra Defteri" sahneye konuldu.

AÜ Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında organize edilen festival kapsamında Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyun, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Nikolay Gogol'un baş yapıtı olan oyun, tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Beşikçioğlu'nun müthiş tek kişilik performansı ayakta uzun süre alkışlandı. Salondaki koltuklar dolunca bir kısım izleyici, sahneye yerleştirilen sandalyelerden oyunu izledi.

Oyunun biletleri sadece 16 saniyede tükendi


Oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Oyun günü sabah saat 10.00'da festivalin internet sitesinden dağıtımına başlanan biletler, saniyeler içinde tükendi. Sadece 16 saniyede biten biletlerden almak isteyen 7 bin 395 kişi siteyi ziyaret etti.

Öte yandan, festivalin Instagram sayfasındaki oyunla ilgili paylaşım da rekor sayıda yorum aldı. Çekiliş başlığı ile yapılan paylaşım, yaklaşık 63 bin yorum aldı.

Yönetmenliğini Cem Emüler Işık'ın üstlendiği oyunun yapım ekibinde ise Mustafa Bal, Tayfun Gültutan, Yunus Daştan, Zeki İlyas Kızılışık, Serhan Demirkan, Bağde Yavuz ve Okan Kaya yer aldı.


Oyunun ardından Erdal Beşikçioğlu, izleyicilerle söyleşide bir araya geldi. Öğrencilerin tiyatroya dair sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, tiyatro festivalini düzenleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya teşekkür etti.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz televizyon yıldızı Katie Price, sokakta sütyensiz gezerek estetikli göğüslerini sergiledi
İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi "İmamoğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 00:24:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Bir Delinin Hatıra Defteri" oyunu sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]