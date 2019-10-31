Son Dakika Haberleri: AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Cimri" oyunu sahnelendi
Son Dakika Kültür Sanat AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 'Cimri' oyunu sahnelendi

AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Cimri" oyunu sahnelendi

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Moliere'nin ünlü eseri "Cimri" sahneye konuldu.

AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali'nde

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Moliere'nin ünlü eseri "Cimri" sahneye konuldu.

Bilimsel araştırma projesi kapsamında organize edilen festival kapsamında Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da sahnelenen oyun, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Moliere'nin yazdığı ve çevirisini Sabahattin Eyüboğlu'nun yaptığı oyunun yönetmenliğini ise Tansu Biçer üstlendi. Serkan Keskin, Rojhat Özsoy, Cansu Saka, Hakan Atalay, Onur Yalçınkaya, Sezin Bozacı, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Ahmet Kaynak ve Selen Şenay'ın rol aldığı "Cimri" oyunu, izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

AÜ Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında yarın "Bir Delinin Hatıra Defteri" isimli oyunuyla Erdal Beşikçioğlu tiyatroseverlerle buluşacak.

Moliere, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:52 Kaynak: AA
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