AÜ Uluslararsı Tiyatro Festivali Arzu Tramvayı ile başladı

Anadolu Üniversitesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Tiyatro Festivali, Atatürk Kültür Sanat Merkezi'ndeki açılış töreniyle başladı. 18 Ekim - 9 Kasım arasında düzenlenecek olan festivalin açılış töreninde Akademisyen, Şair ve YazarCevat Çapan'a Tiyatro Eğitimine Katkı ödülü verildi.

ARZU TRAMVAYI'NA YOĞUN İLGİ!

Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim, Erdem Kaynarca, Onur Gürçay, Asena Girişken, Melih Düzenli, Özer Keçeci ve Beste Güven'in rol aldığı 'Arzu Tramvayı'na öğrenciler ve Eskişehirliler büyük ilgi gösterirken oyunun başlamasından uzun süre önce Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nin kapısında uzun kuyruklar oluştu. Sınırlı kapasitesi nedeniyle oyunu izlemek isteyen öğrencilere oyuncular tekrar gelme sözü verdi.

Oyun sonunda kısıtlı salon kapasitesi nedeniyle oyunagiremeyen öğrencilerle konuşan Onur Saylak" ne kadar güzel ki bu festivale sahip çıkıyorsunuz, demek ki çok güzel bir festival oluşacak, yakın bir tarihte tekrar yeni bir tarih belirleyerek sizlerle beraber olacağız" dedi.

TİYATRO EĞİTİMİNE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Yaygın tiyatro eğitimi anlayışıyla çağdaş tiyatronun gereksinimlerini arasında bir değerlendirme yaparak Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nün eğitim programını belirleme amacıyla düzenlenen, tiyatro sektöründe ve Eskişehir'de büyük heyecan yaratan Uluslararası Tiyatro Festivali'nde 7'si yerli, 3'ü yabancı oyun olmak üzere 10 tiyatro eseri sahnelenecek. Sonucunda bir tez çalışması yayınlanarak tiyatro eğitimine güncel bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan projede, tüm oyunlara konservatuvar öğrencileri ve akademisyenlerin katılımı sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğretim görevlileri, öğrenciler ve Eskişehirlilerin katıldığı açılış töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı festivalin amacı hakkında; "Yaklaşık 3 hafta sürecek olan bir etkinliğin ana teması; tiyatro öğrenen, izleyen ve gönül vermiş kişilerin, çağdaş ve yerel unsurlardan kopmadan nasıl bir eğitim alacağı hususunda bir takım argümanları ve dokümanları somutlaştırarak ortaya koymaktır bizim asıl hedefimiz. Burada bir takım hususlar var onları da belirtmek istiyorum. Bu festival aslında Anadolu Üniversitesi'nin, Yüksek Öğretim Kurumu'nun ve Cumhurbaşkanımızın destekleri ile ve YÖK'ün Bilimsel Araştırmalar Projesi ile ortaya çıktı. Bilimsel araştırmaları yaparken yalnızca teknik anlamda oluşturmadığımızı göstermek ve bilimsel araştırmalar alanında farklı bir yönelim sergilemek amacıyla sosyal bilimlerde bu uygulamayı yaptık. Şu anda da meyvesini alacağımızı düşündüğümüz olumlu bir tepkiyle karşı karşıyayız. Şöyle ki başladığımız bu çalışmada 10 tiyatro, 10 atölye, 10 söyleşi var. Yapacağımız bu etkinlikler kapsamında tiyatro oyunları için 459 kişilik salonumuzu kullanmayı hedeflemiştik. 45 bin kişilik bir talep olunca, bu durum bizi sevindirdi ve ne kadar doğru bir iş yaptığımızın farkına vardık" şeklinde konuştu.

KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDAN FESTİVALE TAM DESTEK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz,Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nin önemi ile ilgili olarak "Bu doğrultuda, ülke çapındaki sayısını 77'ye çıkardığımız sahnelerimizle geçtiğimiz tiyatro sezonunda 2 milyona yakın seyirciye ulaştık. Bakanlığımızın, üniversitelerle yaptığı işbirliği faaliyetleri de artarak sürüyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz, geçtiğimiz yıl ilk defa üniversitelerimizin Dramatik Yazarlık Bölümleri ile birlikte gerçekleştirdiği 'Oyun Yazarlığı Atölyesi' ile genç yazarlarımıza ulaştı. Düzenlediği birçok farklı organizasyonla kültür ve sanata destek veren Anadolu Üniversitesini ve Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı uluslararası bir tiyatro festivali düzenleme kararı almaları nedeniyle kutluyorum. Usta tiyatro oyuncularımızın performanslarının yanı sıra zengin içerikli atölye çalışmalarının ve söyleşilerin yer aldığı kapsamlı programı ile bu festivalin, bundan sonra geleneksel hale gelerek, önümüzdeki yıllarda da ülkemizin kültür-sanat hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.