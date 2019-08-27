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AÜ ve devlet hastanesi arasında işbirliği protokolü

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

AÜ ve devlet hastanesi arasında işbirliği protokolü, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Akdeniz Üniversitesi(AÜ) toplantı salonunda gerçekleştirilen protokole AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AÜ Hastanesi Başmüdürü Prof. Dr. Mustafa Yıldıran, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Vefa Sayraç ve Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür katıldı.


Gerçekleştirilen işbirliği protokolü ile, psikiyatri birimlerinde görev yapacak olan hemşirelere görevlerinin gerektirdiği yeterliliklerin kazandırılması için düzenlenen Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Programı kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi işbirliği çerçevesinde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde (TRSM) yapılacak uygulama eğitiminde katılımcıların bilgi, beceri ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.


Protokol töreninde konuşan Ünal, üniversite olarak birçok alanda farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokelleri yaptıklarını belirtti. Ünal, "Atatürk Devlet Hastanesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz işbirliği protokol ile de Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Programı kapsamında Psikiyatri hemşirelerinin bilgi, beceri ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. İmzaladığımız işbirliği protokolünün her iki kuruma ve çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Mustafa Kemal Atatürk, Akdeniz Üniversitesi, Devlet Hastanesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:17 Kaynak: İHA
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