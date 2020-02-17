AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ne kedi evleri konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ne kedi evleri konuldu - Son Dakika

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ne kedi evleri konuldu

12 dakika önce

Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) "Dünya Kediler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ne kedi evleri konuldu, System.String[]

Anadolu Üniversitesi'nde (AÜ) "Dünya Kediler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü (GTHK) öğrencilerinin "Gönüllü Ol Fark Yarat!" sloganıyla hayata geçirdikleri proje kapsamında, Yunus Emre Kampüsü'nde bulunan sokak hayvanları için tasarlanan kedi evleri uygun noktalara yerleştirildi.

Hazırlanan kulübelerle, özellikle kış aylarında yaşamsal zorluklarla mücadele eden sokak hayvanları için güvenli birer barınma alanı oluşturuldu.

Etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra basın iletişim ve sosyal medyadan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eraslan, Genel Sekreter Ersin Eroğlu ve öğrenci kulüplerinden sorumlu Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık katıldı.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Allah'ın sessiz melekleri dediğimiz sokak hayvanlarının kış şartlarındaki barınma sorunlarını çözmek için bir proje geliştirmeye karar vermiştik ve geçtiğimiz ay kampüsteki köpekler için farklı noktalara kulübeler yerleştirmiştik. Bu kulübeler de kampüsteki dostlarımız için geliştirmeyi düşündüğümüz projelerin güzel bir başlangıcı oldu. Bugün aynı zamanda Dünya Kediler Günü. Gönüllü Toplumsal Hizmetler Kulübü ile düzenlediğimiz bu etkinlik sayesinde, kampüste bulunan kediler için kedi evlerini farklı noktalara yerleştiriyoruz. 5 kedi evi, kedilerin yoğun olduğu alanlara yerleştirildi. Üniversite olarak bu konuya çok dikkat ediyoruz."

Kulüp üyesi ve Hukuk Fakültesi öğrencisi Ayşen Can ise Prof. Dr. Çomaklı'ya kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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