AÜ yurt dışı programları dönem sonu sınavları tamamlandı - Son Dakika
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AÜ yurt dışı programları dönem sonu sınavları tamamlandı

21.06.2022 09:27
AÜ yurt dışı programları dönem sonu sınavları tamamlandı

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) yurt dışı programlarında 2021-2022 akademik yılı dönem sonu sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) yurt dışı programlarında 2021-2022 akademik yılı dönem sonu sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin Avrupa, Balkanlar, Azerbaycan, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Orta Asya programları için 28 ülkede 48 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavlara 3 bin 117 öğrenci katıldı.

Üniversitenin 3 oturumda düzenlediği sınavlara başta Türkiye'nin bu ülkelerdeki büyükelçilikleri ve konsoloslukları olmak üzere devlet kurum ve kuruluşları da destek sağladı.

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Kaynak: AA

Kuzey Amerika, Azerbaycan, Orta Doğu, Balkanlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AÜ yurt dışı programları dönem sonu sınavları tamamlandı - Son Dakika

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