AÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Akar:

Akdeniz Üniversite Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Akar, buğdayda gübreleme ve sulamanın doğru yöntem ve zamanlamayla yapıldığında kalitenin ve verimin artacağını bildirdi.

Antalya Ticaret Borsası'ndan (ATB) yapılan açıklamaya göre, ATB Başkanvekili Halil Bülbül başkanlığında, video konferans sistemi ile Hasat Öncesi Hububat Sektörel Analiz Toplantısı düzenlendi.

Prof. Dr. Taner Akar, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının buğdayın insanlık için ne kadar stratejik bir ürün olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Bu kadar önemli bir ürünün ekim alanlarının her geçen yıl daraldığına dikkati çeken Akar, bu kadar stratejik ürünün ekim alanının giderek azalmasının kaygı verici olduğunu bildirdi.

Alanın azalmasına karşın birim alandan elde edilen verimin artırılması gerektiğine işaret eden Akar, "Gübreleme ve sulama doğru yöntem ve zamanlamayla yapıldığında buğdayda verim ve kalite artacaktır. Kaliteli hammadde üretildiği gün hem çiftçi hem de sanayici mutlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Buğday alım fiyatı tatmin edici nitelikte"

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdür Yardımcısı Mustafa Soysal, buğdayın tahıl bitkileri içerisinde çok üretilen ve çok tüketilen ürün olduğunu belirti.

Buğdayın hasatında dane kaybının en büyük sorunlardan biri olduğuna değinen Soysal, biçerdövercilerin hasat yapılırken daha hassas davranmaları, mahsulü kaybetmeden ambara koymaları gerektiğini kaydetti.

ATB 1. Meslek Komitesi Üyesi Nuri Büyükselçuk da buğday alım fiyatlarının tatmin edici nitelikte olduğunu bildirdi. Büyükselçuk, "Geçen yıla göre yüzde 22'lik artış var. Açıklanan enflasyonun 2 katı kadar bir artış söz konusu. Sanayici buğday fiyatının artmasına sevinir. Çünkü üretici para kazanırsa daha çok üretir." açıklamasında bulundu.

ATB 1. Meslek Komitesi Üyesi Murat Köseoğlu, buğdayda erken hasadın önemli bir sorun oluşturduğunu belirtti.