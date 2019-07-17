Son Dakika Haberleri: Aubameyang, Mesut ile dalgasını geçti
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Aubameyang, Mesut ile dalgasını geçti

1 saat önce

Mesut Özil, Arsenal'in ABD turunda yeni saç modeliyle görücüye çıktı.

Aubameyang, Mesut ile dalgasını geçti, System.String[]
Mesut Özil, Arsenal'in ABD turunda yeni saç modeliyle görücüye çıktı. Türk asıllı Alman oyuncunun saçlarını sarıya boyatması dikkat çekti. Sosyal medyada Mesut için çok sayıda yorumlar yapılırken; takım arkadaşı Pierre-Emerick Aubameyang da geri kalmadı. Mesut ile 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan ABD Milli Takımının kaptanı ve golcüsü Megan Rapinoe'yu yan yana koyan Gabonlu oyuncu, "Şimdi nasıl Dünya Kupası'nı kazandıklarını biliyorum" ifadeleriyle gülme emojisi kullandı.

Aubameyang, Mesut'un yeni saç tarzı için de "Kardeşim şimdiye kadar ki en iyi saç kesimin" ifadelerini kullanırken; 30 yaşındaki yıldız oyuncu da değişikliğin nedenini açıkladı. Mesut, Shkodran Mustafi ve Sead Kolasinac ile birlikte Alexandre Lacazette'e karşı girdiği topla kale direğine vurma yarışmasını kaybettiği için bu değişikliği yaptığını söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, Mesut Özil, Arsenal, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:12 
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