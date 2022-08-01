Yeni Zelandalı Bakan: Yeni Zelanda Çin ile Ticari ve Ekonomik İlişkilere Yatırım Yapmaya Devam Edecek - Son Dakika
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Yeni Zelandalı Bakan: Yeni Zelanda Çin ile Ticari ve Ekonomik İlişkilere Yatırım Yapmaya Devam Edecek

01.08.2022 12:32
Yeni Zelandalı Bakan: Yeni Zelanda Çin ile Ticari ve Ekonomik İlişkilere Yatırım Yapmaya Devam Edecek

AUCKLAND, 1 Ağustos (Xinhua) -- Yeni Zelanda Ticaret ve İhracat Büyümesi Bakanı Damien O'Connor Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere güvenini ifade etti.

AUCKLAND, 1 Ağustos (Xinhua) -- Yeni Zelanda Ticaret ve İhracat Büyümesi Bakanı Damien O'Connor Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere güvenini ifade etti. Auckland'daki Çin İş Zirvesi'nde yaptığı konuşmada O'Connor, Yeni Zelanda'nın Çin ile ticari ve ekonomik ilişkilere yatırım yapma kararlılığını sürdüreceğini söyledi. 2021 yılında küresel ticaretteki aksamalara rağmen Yeni Zelanda'dan Çin'e mal ihracatı yüzde 19,8 arttı ve Yeni Zelanda'nın toplam mal ihracatının yüzde 33'ünü oluşturdu. Yeni Zelanda'nın, işletmeleri ekonomik zorlukların üstesinden gelmelerinde desteklemek için çok sayıda küresel ekonomik anlaşmaya aktif biçimde dahil olduğunu söyleyen O'Connor, Çin ile serbest ticareti bir üst seviyeye çıkaran anlaşmanın Nisan 2022'de yürürlüğe girdiğinin altını çizdi.

O'Connor, "Yeni Zelanda ile Çin arasında canlı ve uzun süredir devam eden ticari ve ekonomik ilişkilerin olduğunu bizzat görüyorum. Ticaret anlaşmasının üst seviyeye çıkarılması, mevcut 2008 anlaşmamızı modernize ederek, günümüzün ticaret ortamında amaca uygun olmasını sağlayacak" dedi. O'Connor ayrıca, Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşmaya (CPTPP) ve Dijital Ekonomi Ortaklığı Anlaşmasına (DEPA) "Çin'in ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını" söyledi. O'Connor, Yeni Zelanda işletmelerinin Çin'deki çeşitli iş modellerini ve ticaret platformlarını keşfetmesine ve ikili ticari alışverişlerine katkıda bulunduğuna tanık olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) hakkında da konuşan O'Connor, "Yeni Zelanda hükümetinin fuarın ilk kez düzenlendiği 2018 yılından bu yana Yeni Zelandalı işletmelerin fuarlara katılımını destekliyor" dedi. O'Connor, "CIIE, Çin pazarına Yeni Zelanda ürünlerinin geniş bir yelpazesini sergilemek için önemli bir platform olmuştur. Bu yılki fuara bir dizi Yeni Zelanda şirketinin katılmasından memnuniyet duyuyorum," dedi. Yeni Zelanda sınırlarının Pazar günü tamamen yeniden açıldığını hatırlatan O'Connor, yurtdışında okuyan Çinli öğrencileri ve turistleri tekrar ağırlamayı dört gözle beklediğini söyledi. O'Connor, "Çin ile ticari ve ekonomik ilişkimize, gelecekteki uzun bir süre boyunca her iki ülkenin halkına fayda sağlamaya devam edeceği umudu ve beklentisiyle yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelandalı Bakan: Yeni Zelanda Çin ile Ticari ve Ekonomik İlişkilere Yatırım Yapmaya Devam Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Zelandalı Bakan: Yeni Zelanda Çin ile Ticari ve Ekonomik İlişkilere Yatırım Yapmaya Devam Edecek - Son Dakika
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