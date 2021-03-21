Audi 2020 yılını değerlendirdi - Son Dakika

Audi 2020 yılını değerlendirdi

21.03.2021 15:24
Audi 2020 yılını değerlendirdi, System.String[]

Audi, salgının gölgesinde geçen zorlu 2020 yılına dair finansal sonuçları online toplantıyla değerlendirdi.

CARMEDYA.COM – Audi, salgının gölgesinde geçen zorlu 2020 yılına dair finansal sonuçları online toplantıyla değerlendirdi.

Tüm dünyayı etkileyen salgının gölgesinde geçen 2020 yılında zorluklarla mücadele ettiklerini söyleyen Audi AG CEO'su Markus Duesmann krizden daha güçlü çıkmak için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

Korona salgınının küresel sonuçlarının, 2020 sonuçlarında son derece belirleyici olduğunu ifade eden Duesman "Dünyanın tüm bölgelerinde otomobil talebindeki düşüşün ardından, dördüncü çeyrekte önce Çin'de, sonra Avrupa ve ABD'de piyasalara istikrar geri döndü. Nihayet yılı rekor sayıda teslimatla kapatmayı başardık" diye konuştu. Şirket tarihindeki en başarılı çeyrek dönemi 2020 yılı içinde geçirdiklerini söyleyen Duesmann, "2020 yılında satışlarda yüzde 5,5'lik bir operasyonel gelir elde ettik. Bu başarı salgın sırasında kriz yönetiminin ve her şeyden önce güçlü bir ekip performansının sonucu. Audi çalışanlarının değişme istekliliğinden ve esnekliğinden çok memnunum." dedi.

2020 yılında, yüzde 15 oranında daralan dünya otomotiv pazarında, bir önceki yıla oranla yüzde 8 küçülerek 1 milyon 692 bin 773 adet aracın teslimatını gerçekleştiren Audi, zorlu yıldan başarıyla ayrılmayı bildi.

Kötümsel bir tablo ile yıla başlayan Audi, piyasaların dördüncü çeyrekte toparlanma trendine girmesiyle 505 bin 583 adetlik teslimat rakamına ulaştı ve şirket tarihindeki en başarılı çeyrek dönem sonucuna imza attı.

Bu başarının önemli nedenlerinin başında şirketin aktif korona krizi yönetimi ve çekirdek pazarlarda gözle görülür toparlanmaları geldi. Dijital satışların ve hizmetlerin genişletilmesi yoluyla Audi, korona pandemisinin zorluklarına esnek bir şekilde tepki verdi.

Üst segment ve SUV'lar öncelikli

Audi'nin 2020'de performansına model bazında en önemli katkı üst sınıf ve SUV modellerinden geldi; Q3 ve A6 teslimatları bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 18,1 ve 11,8 arttı. Audi e-tron Sportback ile birlikte tamamen elektrikli Audi e-tron,  bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 80 talep artışı ile bir Alman premium üreticisi tarafından dünya çapında en çok satan elektrikli araç oldu. 2020 mali yılında da Audi Sport GmbH tarafından yeni bir en iyi sonuç elde edildi ve teslimatlarda bir önceki yıla göre yüzde 16,1 artış sağlandı.

ATP ile 2022'ye kadar 15 milyor Euro tasarruf hedefleniyor

Audi Grubu'nun 2020'de 49.973 milyon Euro (2019: 55.680 milyon) satış geliri elde eden Audi AG'nin bu başarısında, piyasaların toparlanmasıyla artan teslimat sayısının yanında, maliyetler ve yatırımlar konusundaki disiplini de öne çıktı.

Audi Dönüşüm Planının (ATP) başarılı bir şekilde uygulanmasıyla da finansal gelişime olumlu bir katkı sağlandı. Toplam 2,6 milyar Euro'luk önlemler uygulamaya konuldu. Büyük ölçüde işletme karına etki eden bu tasarrufların gelecek yıllarda da kalıcı olması planlanıyor. İki yıl önce başlayan ve verimliliği artırmayı hedefleyen program, 7 milyar Euro kar elde etti. Audi, bu programla rakamı, 2022'ye kadar yaklaşık 15 milyar Euro'ya çıkarmayı hedefliyor.

35 milyar Euro'luk yatırımın 15 milyar Euro'su elektromobiliteye

Geleceğe yönelik olarak model ve teknoloji yatırımlarına ara vermeyen marka, salgın sırasında da elektro-atağında büyük adımlar atıyor. Önümüzdeki beş yıl içinde planlanan yatırımlarla bu atağın sonuçlarını açıklamayı planlayan Audi, toplam 35 milyar Euro'luk yatırımın neredeyse yarısını gelecekteki teknolojilere aktarmayı hedefliyor. Bu rakamın 15 milyar Euro'sunu da sadece elektromobilite ve hibridizasyon için ayırmayı planlıyor.

2021'de temkinli bir iyimserlik içerisinde olan Audi, korona salgınıyla bağlantılı olarak daha fazla gelişmeye bağlı olarak küresel ekonomide bir iyileşme bekliyor.

Türkiye'de sınıf lideri

Audi'nin tarihindeki en başarılı çeyrek dönemini yaşadığı 2020 yılında Audi Türkiye de diğer pazarlar gibi etkin oldu. Yüzde 81,2'lik bir artışla 2020 yılında 18 bin 168 adetlik satışın gerçekleştiği Türkiye'de Audi, yılı premium segment lideri olarak tamamlama başarısı gösterdi. Q2, A3 Sportback ve A3 sedan modellerinin talep gördüğü Türkiye pazarında ayrıca A4 ve A6 modelleri de başarıda pay sahibi oldu.

2021'de model atağı

Audi Türkiye, özellikle yeni model atağıyla 2021 yılında da bu segmentin en önemli oyuncularından biri olduğu iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor; geçtiğim günlerde pazara sunulan A3 Sportback ve A3 Sedan modellerinin yanısıra, yılın üçüncü çeyreğinde pazara sunulacak olan Q3, Q2 PI ve Q5 modelleri de markanın ivmesini artıracak.

Audi 2020 yılını değerlendirdi

Koronavirüs, Türkiye, Euro, Audi, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Audi 2020 yılını değerlendirdi - Son Dakika


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