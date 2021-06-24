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Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor - Son Dakika

Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor

24.06.2021 09:40

Alman lüks otomobil üreticisi Audi, sıfır karbon emisyonu hedefinin bir parçası olarak 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı. CEO Markus Duesmann, "Audi, elektrik çağına kararlı ve güçlü bir adım atmaya hazır" dedi.

Alman lüks otomobil üreticisi Audi, otomotiv endüstrisinin dünya çapında elektrikli otomobillere yönelik atılımlarının artmasıyla birlikte, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı.

Şirket CEO'su Markus Duesmann yaptığı açıklamada, "Audi, elektrik çağına kararlı ve güçlü bir adım atmaya hazır" dedi.

2026 yılı itibarıyla Audi'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobil modellerini piyasaya süreceği belirtilirken, 2033 yılına kadar içten yanmalı motorların üretimini kademeli olarak durdurmayı planladığını bildirdi.

2025'E KADAR 20'DEN FAZLA ELEKTRİKLİ MODEL OLACAK

CEO Duesmann, Audi'nin bu yıl dizel veya benzinli modellerden daha fazla yeni elektrikli model piyasaya sürdüğünü açıklarken, 2025 yılına kadar şirketin ürün gamında 20'den fazla tamamen elektrikli model olacağını belirtti.

Duesmann ayrıca Audi'nin daha fazla verimlilik sağlamak için içten yanmalı motorlar geliştirmek için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğini söylerken, "Audi'nin son içten yanmalı motoru şimdiye kadar ürettiğimiz en iyi motor olacak" dedi.

EN ERKEN ÇİNLİ BAIC VE JAGUAR GEÇECEK

Birçok şirket geçtiğimiz aylarda fosil yakıtla çalışan araçların üretimini durduracağını açıklarken, Çin'in en büyük devlete ait otomobil üreticilerinden biri olan BAIC ve İngiliz Jaguar, 2025 yılına kadar benzinli araç satışını durduracağını bildirmişti.

BAIC ve Jaguar'ın ardından İsveçli Volvo, 2030'dan itibaren yalnızca elektrikli modeller satmayı planladığını açıklarken, onu geçiş tarihini 2035 olarak açıklayan ABD devi General Motors takip ediyor.

Alman Mercedes-Benz üreticisi Daimler de, 2039 yılına kadar içten yanmalı motorları kullanımdan kaldırmayı planladığını bildirirken, son olarak Volkswagen 2040 yılında geçişin tamamlanacağını bildirmişti.

Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor

Audi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduruyor - Son Dakika Ekonomi


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