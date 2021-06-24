Üye Girişi
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor

24.06.2021 09:59

Alman lüks otomobil üreticisi Audi, sıfır karbon emisyonu amacının bir parçası olarak 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını belirtti. CEO Markus Duesmann, "Audi, elektrik çağına kararlı ve güçlü bir adım atmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Alman lüks otomobil üreticisi Audi, otomotiv endüstrisinin dünya çapında elektrikli otomobillere yönelik atılımlarının artmasıyla birlikte, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durduracağını açıkladı.

Şirket CEO'su Markus Duesmann yaptığı açıklamada, "Audi, elektrik çağına kararlı ve güçlü bir adım atmaya hazır" dedi.

2026 yılı itibarıyla Audi'nin yalnızca tamamen elektrikli otomobil modellerini piyasaya süreceği belirtilirken, 2033 yılına kadar içten yanmalı motorların üretimini kademeli olarak durdurmayı planladığını bildirdi.

2025'E KADAR 20'DEN FAZLA ELEKTRİKLİ MODEL OLACAK

CEO Duesmann, Audi'nin bu yıl dizel veya benzinli modellerden daha fazla yeni elektrikli model piyasaya sürdüğünü açıklarken, 2025 yılına kadar şirketin ürün gamında 20'den fazla tamamen elektrikli model olacağını belirtti.

Duesmann ayrıca Audi'nin daha fazla verimlilik sağlamak için içten yanmalı motorlar geliştirmek için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğini söylerken, "Audi'nin son içten yanmalı motoru şimdiye kadar ürettiğimiz en iyi motor olacak" dedi.

EN ERKEN ÇİNLİ BAIC VE JAGUAR GEÇECEK

Birçok şirket geçtiğimiz aylarda fosil yakıtla çalışan araçların üretimini durduracağını açıklarken, Çin'in en büyük devlete ait otomobil üreticilerinden biri olan BAIC ve İngiliz Jaguar, 2025 yılına kadar benzinli araç satışını durduracağını bildirmişti.

BAIC ve Jaguar'ın ardından İsveçli Volvo, 2030'dan itibaren yalnızca elektrikli modeller satmayı planladığını açıklarken, onu geçiş tarihini 2035 olarak açıklayan ABD devi General Motors takip ediyor.

Alman Mercedes-Benz üreticisi Daimler de, 2039 yılına kadar içten yanmalı motorları kullanımdan kaldırmayı planladığını bildirirken, son olarak Volkswagen 2040 yılında geçişin tamamlanacağını bildirmişti.

Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor

Otomobil, Alman, Audi, CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim insanları adeta seferber oldu! Bir hastanın, 218 gündür koronavirüsü atlatamamasını araştırıyorlar 11:06 Bilim insanları adeta seferber oldu! Bir hastanın, 218 gündür koronavirüsü atlatamamasını araştırıyorlar Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı 10:56 Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı AK Partili vekil ve kardeşine eylem yapmak için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı 10:44 AK Partili vekil ve kardeşine eylem yapmak için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
ABD senatosu tarafından F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışı onaylandı 10:38 ABD senatosu tarafından F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışı onaylandı Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi 10:31 Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Güvenlik müdürü öldürdüğü şahsı bahçeye gömdü, fabrikadan ilanlı cevap geldi 10:02 Güvenlik müdürü öldürdüğü şahsı bahçeye gömdü, fabrikadan ilanlı cevap geldi
Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları saniye saniye kaydetti 09:48 Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları saniye saniye kaydetti Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu 09:13 Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu

Son Dakika Haberleri
10:56 Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı
10:47 Sergen Yalçın'dan ürküten itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım
10:43 AK Partili vekil ve kardeşine eylem yapmak için Suriye'den gelen PKK'lı terörist yakalandı
10:37 ABD senatosu tarafından F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışı onaylandı
10:32 Kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Selçuk yalanladı
10:30 Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi
10:19 Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
10:15 'Su için' mesajı veren Ronaldo'ya, tribünler kola şişesi fırlattı
10:13 Çalışmayı sürdüren emekli öğretmenlerin yaş haddini aşmaları durumunda emekli aylıklarının kesilmesi anayasaya uygun bulundu
10:00 36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları yerle bir etti
Sezgin Baran Korkmaz ikinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına patladı: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır Sezgin Baran Korkmaz ikinci Reza Zarrab olacağı yorumlarına patladı: Bu çok aşağılıkça bir ithamdır         
11:06
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Sergen Yalçın'dan ürküten itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım Sergen Yalçın'dan ürküten itiraf: Öleceğimi sanıp vasiyet yazdım         
10:47
Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı         
10:43
Kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Selçuk yalanladı Kardeşinin okullara 25 milyon liralık satış yaptığı iddialarını Milli Eğitim Bakanı Selçuk yalanladı         
10:33
'Su için' mesajı veren Ronaldo'ya, tribünler kola şişesi fırlattı 'Su için' mesajı veren Ronaldo'ya, tribünler kola şişesi fırlattı         
10:16
36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları yerle bir etti 36 yaşındaki Ronaldo, Fransa'ya attığı gollerle tüm rekorları yerle bir etti         
10:01
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 11:20:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement