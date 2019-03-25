CARMEDYA - Yeni Audi
A6, 3.0 litre TDI motor seçeneğinin ardından şimdi de 2.0 litre TDI motorlu seçeneğiyle satışa sunuldu.
Yeni Audi A6'nın 2.0 litrelik dizel motorunun önden çekişli
ve quattro dört tekerlekten çekiş sistemi seçenekleri bulunuyor. 204 HP
güç ve
400 Nm torka sahip olan yeni A6'nın tüm motor seçeneklerinde rahatlık ve
verimliliği gözeten yarı hibrit sistem yer alıyor. Sport ve Design olmak üzere
iki farklı donanım seçeneği sunuluyor.
Daha fazla güvenlik
Yeni A6, 39 farklı asistan sistemiyle premium sınıfta yeni
standartlar yaratıyor. Süspansiyonuna getirilen yenilikçi çözümler sayesinde
yeni Audi A6, önceki versiyonuna kıyasla daha sportif. Standart özellik olarak
gelen ilerici direksiyonun halihazırda otomobile kattığı sportiflik, direksiyon
açısı arttıkça daha da belirgin hale geliyor. Bu üst düzey çeviklik ve manevra
kabiliyetinde, opsiyonel olarak sunulan dinamik tüm tekerlerden yönlendirme
sistemi büyük rol oynuyor.Bu sistem sayesinde, neredeyse beş metre
uzunluğundaki sedanla manevra yapmak da oldukça kolay bir hale geliyor. Yüksek
hızda ise tekerlekler aynı yönde dönerek, düz yolda veya şerit değiştirirken
daha dengeli bir sürüş sağlıyor. Dolayısıyla A6, sürücüye yüksek hızlarda
istikrarlı bir sürüşten ötesini sunuyor. Direksiyon hareketlerinin özellikle
arka koltuklarda daha hafif hissedilmesini sağlayan sistem, bu sayede yolcu
konforunu da iyileştiriyor.
The post Audi A6'ya yeni dizel motor appeared first on Carmedya.