Audi A7 Sportback 2 litre dizel motor seçeneğiyle yetkili satıcılarda

Audi A7 Sportback 2 litre dizel motor seçeneğiyle yetkili satıcılarda Dünyanın birçok ülkesinde tasarımı ile ödüller kazanan, Audi markasının en ikonik modellerinden biri olan A7 Sportback'in 2 litrelik dizel motora sahip versiyonları, Doğuş Otomotiv-Audi Yetkili Satıcıları'nda satışa sunuldu.

Audi A7 Sportback 2 litre dizel motor seçeneğiyle yetkili satıcılarda





Dünyanın birçok ülkesinde tasarımı ile ödüller kazanan, Audi markasının en ikonik modellerinden biri olan A7 Sportback'in 2 litrelik dizel motora sahip versiyonları, Doğuş Otomotiv-Audi Yetkili Satıcıları'nda satışa sunuldu.



Audi'nin geçen yıllarda uygulamaya koyduğu yeni motor isimlendirme yöntemine göre 40 TDI olarak adlandırılan 2 litrelik dizel motora sahip A7 Sportback, 204 Hp güç üretiyor. Stronic şanzımana sahip modeller, aynı zamanda Audi'nin dört tekerden çekişli quattro sistemine de sahip. A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic'ler, Türkiye'nin dört bir yanındaki Doğuş Otomotiv-Audi Yetkili Satıcıları'nda Audiseverleri bekliyor.



Sistematik dijitalleşme: MMI dokunmatik ekran ve çevrimiçi sesli kumanda





Yeni A8 ile başlatılan dijitalleşme stratejisinin devamında Audi A7 Sportback, akustik haptik geribildirime sahip bir MMI dokunmatik ekran konseptiyle donatıldı. Buna göre, bir fonksiyonun etkinleştirildiği, ekrana dokunurken hissedilebiliyor ve klik sesi duyuluyor. Audi'nin opsiyonel olarak sunulan sesli kumanda özelliği, MMI navigasyon ve üstündeki sistemlerde doğal bir dil ile diyalog kurulacak şekilde tasarlandı. Bu sistem, hem araç içi bilgilerini hem de buluttan aldığı bilgileri kullanarak tüm verileri işliyor. MMI navigation plus sisteminde aynı zamanda Audi sanal kokpit uygulaması da yer alıyor.



Daha dinamik bir sürüş ve daha konforlu uzun mesafe yolculuklar: Şasi





Audi, A7 Sportback'te 39 farklı sürücü asistan sistemi seçeneği ile karşımıza çıkıyor.



Audi A7 Sportback'te dinamizm ile konforun buluşması daha da optimize ediliyor. Şehirdışı yollarında kıvrılırken dinamik bir çeviklik sağlayan bu özellik, otoyolda da konforlu bir sürüş sunuyor. Opsiyonel olarak yer verilen dinamik dört tekerlekten yönlendirme özelliği, direkt direksiyon kontrolünü üstün bir stabiliteyle buluşturuyor. Ön aksta, yönlendirme oranını sürüş durumuna göre değiştiren bu fonksiyon, arka aksta ise tekerlekleri hıza göre değişecek şekilde, ön tekerlerle aynı veya ön tekerlerden farklı bir yönde çeviriyor.Temel direksiyon donanımında bile sürücüye yolla ilgili yoğun bir geribildirim veren yeni bir iyileştirilmiş direksiyon konsepti mevcut.



Gövde konsepti: Coupé, Sedan ve Avant bir arada





Coupé'nin tasarımı, sedanın büyüklüğü ve Avant'ın çeşitliliği. Audi A7 Sportback üç dünyanın en iyilerini bünyesinde sergiliyor. İç mekanı önceki modele göre 21 milimetre daha uzun olan otomobilin 535 litrelik bagaj hacmi, arka koltukların yatırılmasıyla 1.390 litreye çıkabiliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: Teknotalk.com

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