Audi, Çin'de yılın ilk sekiz ayında 427 bin 447 araç sattı!

Şirketin açıklamasında, söz konusu dönemde Çin'de 427 bin 447 araç satışı gerçekleştiği ve böylece bu alanda bir rekora imza atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, sadece Ağustos ayında 58 bin 580 araç satıldığı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış kaydedildiği vurgulandı. Yerli üretim modellerden Audi Q5L, geçen ay 13 bin 785 araçla satışa en büyük katkıyı yaptı ve modelin satışlarında yine geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 yükseliş yaşandı.

Açıklamada ayrıca, Çinli tüketicilere daha çok seçenek sunmak ve şirketin Çin pazarındaki rekabet gücünü arttırmak amacıyla, piyasaya e-tron, lüks SUV modeli Q8 ile A6 Allroad ve A6 Avant gibi birçok yeni modelin sunulacağına işaret edildi.