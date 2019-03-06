Son Dakika Haberleri: Audi'den 10'uncu Yıla Özel R8

Audi'den 10'uncu Yıla Özel R8

48 dakika önce

CARMEDYA.COM – Audi’nin V10 motorunun 10’uncu yılına özel tasarladığı ve sadece 222 adet üretilecek Audi R8 modelini ortaya çıkardı. Audi V10 motorun onuncu yılını özel bir model ile kutluyor.  Audi R8 V10 Decennium’um farkı ilk bakışta kendisini belli ediyor. Coupe olarak sunulan bu özel otomobil, Daytona Grisi mat rengi, 20 inç jantları, ön spoiler, yan...The post Audi’den 10’uncu yıla özel R8 appeared first on Carmedya.

Audi'den 10'uncu Yıla Özel R8, System.String[]
CARMEDYA.COM - Audi'nin V10 motorunun 10'uncu yılına özel tasarladığı ve sadece 222 adet üretilecek Audi R8 modelini ortaya çıkardı.



Audi V10 motorun onuncu yılını özel bir model ile
kutluyor. Audi R8 V10 Decennium'um farkı
ilk bakışta kendisini belli ediyor. Coupe olarak sunulan bu özel otomobil,
Daytona Grisi mat rengi, 20 inç jantları, ön spoiler, yan eşikler ve difüzorde
kullanılan parlak siyah renk ile öne çıkıyor. Mat bronz renkte olan 5.2 litre
FSI motorun emme manifoldu da otomobile agresif bir duruş kazandırıyor.
Decennium'un yan aynaları ve yan tasarımı karbon fiberden. Otomobili yine bu
otomobil için tasarlanan siyah Audi logosu tamamlıyor. Audi R8 V10 Decennium,
grinin yanında, mavi, siyah ve gümüş dış renk seçenekleriyle de alınabiliyor.

Static Photo
Color: Daytona Gray, matt effect


Tasarımda karbonfiber eklemeler var

Audi R8 V10 Decennium'un iç tasarımında da siyah rengin
üstünlüğü ve karbon fiber eklemeler bulunuyor. Özel sportif dikişli spor
koltuklar, özel direksiyonu ve orta bölüm kol dayaması ve ön konsoldaki
"Decennium" logosu özel bir otomobilin içinde olduğunuzu daha ilk
anda fark etmenizi sağlıyor. Otomobilin kapılarında bulunan aydınlatma sistemi,
Decennium logosunu ve otomobilin kısıtlı sayıda seri üretim numarasını zemine
yansıtıyor. Diğer R8'lerde olduğu gibi bu otomobilde de Audi sanal kokpit ve
MMI Navigation Plus standart olarak sunuluyor.

Interior


Kalbinde ne var?

R8 V10 Decennium'un kalbinde yer alan 5,2 FSI motor, 620 HP
güce ve 580 Nm torka sahip. 0'dan saatte 100 kilometre hıza sadece 3,1 saniyede
çıkan otomobilin azami hızı ise 331 kilometre.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:56 

Audi R8, Audi, Otomobil
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