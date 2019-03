Audi'den 10'uncu Yıla Özel R8

CARMEDYA.COM - Audi'nin V10 motorunun 10'uncu yılına özel tasarladığı ve sadece 222 adet üretilecek Audi R8 modelini ortaya çıkardı.







Audi V10 motorun onuncu yılını özel bir model ile

kutluyor. Audi R8 V10 Decennium'um farkı

ilk bakışta kendisini belli ediyor. Coupe olarak sunulan bu özel otomobil,

Daytona Grisi mat rengi, 20 inç jantları, ön spoiler, yan eşikler ve difüzorde

kullanılan parlak siyah renk ile öne çıkıyor. Mat bronz renkte olan 5.2 litre

FSI motorun emme manifoldu da otomobile agresif bir duruş kazandırıyor.

Decennium'un yan aynaları ve yan tasarımı karbon fiberden. Otomobili yine bu

otomobil için tasarlanan siyah Audi logosu tamamlıyor. Audi R8 V10 Decennium,

grinin yanında, mavi, siyah ve gümüş dış renk seçenekleriyle de alınabiliyor.



Static Photo

Color: Daytona Gray, matt effect



Tasarımda karbonfiber eklemeler var



Audi R8 V10 Decennium'un iç tasarımında da siyah rengin

üstünlüğü ve karbon fiber eklemeler bulunuyor. Özel sportif dikişli spor

koltuklar, özel direksiyonu ve orta bölüm kol dayaması ve ön konsoldaki

"Decennium" logosu özel bir otomobilin içinde olduğunuzu daha ilk

anda fark etmenizi sağlıyor. Otomobilin kapılarında bulunan aydınlatma sistemi,

Decennium logosunu ve otomobilin kısıtlı sayıda seri üretim numarasını zemine

yansıtıyor. Diğer R8'lerde olduğu gibi bu otomobilde de Audi sanal kokpit ve

MMI Navigation Plus standart olarak sunuluyor.



Interior



Kalbinde ne var?



R8 V10 Decennium'un kalbinde yer alan 5,2 FSI motor, 620 HP

güce ve 580 Nm torka sahip. 0'dan saatte 100 kilometre hıza sadece 3,1 saniyede

çıkan otomobilin azami hızı ise 331 kilometre.



