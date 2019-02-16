Son Dakika Haberleri: Audi'den Dev Güneş Enerjisi Santrali

Audi'den Dev Güneş Enerjisi Santrali

1 saat önce

Audi, Macaristan Gyor'deki üretim merkezinin çatısına Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini kuruyor.

Audi'den Dev Güneş Enerjisi Santrali, System.String[]

E.ON ile işbirliğiyle Ağustos ayında yapımına başlanacak santral, toplamda 22 futbol sahası boyutlarında olacak ve yılda 5 bin evin kullanımına eşdeğer elektrik enerjisi üretecek.

Audi'nin Macaristan'ın Gyor kentinde bulunan üretim merkezi, hali hazırda ısı enerjisinin yüzde 70'ini jeotermal kaynaklardan elde ediyor. Audi, fabrikanın sıfır karbon emisyonu hedefini gerçekleştirmek yolunda önemli bir adım daha atarak, üretim merkezindeki iki lojistik binasının çatısına güneş enerjisi sistemi inşa etme kararı aldı.

Alman enerji devi E.ON ile işbirliği ile inşaatına Ağustos ayında başlanacak güneş enerjisi santralı, toplam 32 bin güneş panelinden oluşacak. Yaklaşık 22 futbol sahası boyutlarında (160 bin metrekare) inşa edilecek santral, Avrupa'da bir çatıya kurulan en büyük güneş enerjisi santrali olacak. Tam kapasite ile çalıştığında, yılda 5 bin evin ihtiyacı kadar enerji üretecek santralin, 2020 yılında üretime geçmesi planlanıyor. Audi 2030 yılına kadar tüm üretim merkezlerinin alternatif enerji kullanarak, sıfır karbon emisyonlu olmasını hedefliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:52 Kaynak: Bültenler

Avrupa, Macaristan, Audi, Güncel
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