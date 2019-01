Audi'den Otomobilde Sanal Gerçeklik Deneyimi!

Fuarda sergilenen yeni teknoloji ile arka koltukta oturan yolcular sinema filmlerini, video oyunlarını ve interaktif içerikleri VR gözlüklerinden daha gerçekçi olarak deneyimleyebiliyor. Yeni teknoloji ile otomobilin yoldaki hareketleri ile birebir olarak dijital içeriklere uygulanıyor.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), Audi'nin gelecekte kullanıma sunacağı araç içi eğlence teknolojilerine de ev sahipliği yapıyor. Audi Electronics Venture GmbH ve Audi'nin ortağı olduğu start-up Holoride GmbH, otomobilin arka koltuğunda oturan yolculara VR gözlüğünden daha gerçekçi bir deneyim sunan teknolojisini fuarda tanıttı.

Audi e-tron'un arka koltuğuna oturup, VR gözlüklerini takan yolcular,Disney Games ve Interactive Games tarafından geliştirilen "Marvel's Avengers: Rocket's Rescue Run" adlı dijital içerik ile bir anda uzayın derinliklerine dalıyor. Audi e-tron bu andan sonra Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) karakterleri tarafından yönetilen bir uzay gemisine dönüşüyor. Yolcular gemide bu yıl içinde gösterime girecek "Avengers: Endgame" filminin karakteri olan Rocket ile uzayda göktaşı bölgesinde doğru yol alıyor. Audi e-tron'un her hareketi anlık olarak VR gözlüğüne yansıtılıyor. Örneğin, otomobil sert bir dönüş yaptığında yolcular sanal gerçeklikte karşısına çıkan bir uzay gemisini geçiyor. Otomobil hızlandığında, uzay gemisi de hızlanıyor.

3 yıl içinde gerçek olacak

Holoride, kısa bir gelecekte aracın hareket verilerini, sanal gerçekliğe aktaran ve dijital içerik geliştiricilerinin otomobil içinde deneyimlenecek içerikleri yaratmasını sağlayan bir yazılım seti hazırlamayı öngörüyor. Böylece sinema filmlerinden, oyunlara, tarihi şehirlerden birçok konuda eğitim içeriklerine kadar milyonlarca içerik otomobiller içinde sanal gerçeklik ile deneyimlenebilecek. Holoride, önümüzdeki üç yıl içinde arka koltuktaki yolcular için standart VR gözlükleri kullanarak yeni eğlence türünü piyasaya sürmeyi hedefliyor.