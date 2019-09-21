Son Dakika Haberleri: Audi'den otonom off-road aracı AI: TRAIL
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Audi'den otonom off-road aracı AI: TRAIL

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Audi, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda, off-road konsepti AI: TRAIL’in dünya lansmanını gerçekleştirdi. Audi IAA Frankfurt Otomobil Fuarı’na geniş bir model yelpazesiyle katıldı. Sergilenen 30 otomobilden 17’si ilk kez otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. Audi A4 ve Audi Q7’nin yeni versiyonlarından, A1 citycarver ve Q3 Sportback’e, Yeni Audi RS 6 Avant’tan markanın Formula E’deki temsilcisi yenilenmiş...The post Audi’den otonom off-road aracı AI: TRAIL appeared first on Carmedya.

Audi'den otonom off-road aracı AI: TRAIL, System.String[]

CARMEDYA.COM - Audi, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda, off-road konsepti AI: TRAIL'in dünya lansmanını gerçekleştirdi.



Audi IAA Frankfurt Otomobil Fuarı'na geniş bir model yelpazesiyle katıldı. Sergilenen 30 otomobilden 17'si ilk kez otomobil severlerin beğenisine sunuluyor. Audi A4 ve Audi Q7'nin yeni versiyonlarından, A1 citycarver ve Q3 Sportback'e, Yeni Audi RS 6 Avant'tan markanın Formula E'deki temsilcisi yenilenmiş FE06'ya kadar birçok model statik olarak ilk kez gösteriliyor.


Markanın, en dikkat çeken modeli ise elektrikli ve yarı otonom konsept otomobil ailesi AI'ın (Audi Intelligence) off road yaklaşımı olan AI: TRAIL oldu. Ailenin Aicon, AI: ME, AI: RACE'den sonra dördüncü üyesi AI: TRAIL, bu zamana kadar Off-road kullanımı için geliştirilen çok az konsept elektrikli otomobilden biri oldu.



Bir helikopter kabini gibi iç tasarım


Dört tekerleğinde, dört elektrik motoru bulunan AI: TRAIL, böylece Audi'nin quattro dört teker çekiş sistemini de geleceğe taşıyor. Arazide birçok sürüş asistanı sistemiyle sürücüsüne yardımcı olan otomobil, yolda 4'üncü seviyede otonom sürüş sunuyor. Dört kişinin rahatça oturabileceği AI: TRAIL, bir helikopter kabinini anımsatan kabini ve cam tavanı ile sürücüye ve yolculara üst düzey görüş imkanı sağlayarak, arazinin tadını daha da çıkarmalarına yardımcı oluyor. Hi-Tech çelik, alüminyum ve karbon fiberden oluşan gövdesi, aracın pil dahil sadece 1750 kilogram olmasını sağlarken, sağlamlık ve çevikliği de beraberinde getiriyor.



Maksimum 500 km menzil


Arazi şartlarında kullanılması düşünüldüğünden, AI: TRAIL'in menzili de yüksek. Arazi ve yol şartlarında lityum iyon pilleri 400 ila 500 kilometre menzil sağlıyor. Çok zorlu arazi şartlarında da bu menzil 250 kilometreye inebiliyor.


4.15 metre uzunluğundaki AI TRAIL, yerden 34 santimetre yüksekliğinde. 22 inçlik tekerlekleri ile yarım metrelik sulardan rahatlıkla geçebiliyor. 429 HP gücündeki konsept otomobil, 1000 Nm tork üretebiliyor.


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Frankfurt, Audi, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:54 
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