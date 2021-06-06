Audi'den Q3 ve A3 Sportback kampanyası - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Audi, Audi Finans işbirliğiyle Q3 ve A3 Sportback modelleri için kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, Q3 ve Q3 Sportback modellerinde de 200 bin TL'ye 24 ay geri ödemede yüzde 0,99; A3 35 TFSI modellerinin Sportback gövde seçeneğinde 150 bin TL'ye 18 ay geri ödemede yüzde 0,99, faiz oranları sunuluyor.

Kampanya kapsamında Audi Kasko ve Uzatılmış Garanti alınması gerekiyor.

Yüksek kredi oranlarında cazip geri ödeme seçeneklerinin sunulduğu kampanya süresince faiz oranları, kredi miktarına ve geri ödeme süresine göre sıfır faize kadar inebiliyor.