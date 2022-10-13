Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2 - Son Dakika
Üye Girişi

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

13.10.2022 14:35
Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi, ikonik modeli TT Coupe’nin 25 yıllık başarı hikayesini sadece 100 adetle sınırlı, çok özel ve yüksek performansa sahip Audi TT RS Coupé Iconic Edition2 modeliyle kutluyor.

Audi, ikonik modeli TT Coupe'nin 25 yıllık başarı hikayesini sadece 100 adetle sınırlı, çok özel ve yüksek performansa sahip Audi TT RS Coupé Iconic Edition2 modeliyle kutluyor.

Yeni model, tipik TT RS özelliklerini korurken, tasarımı ve dinamikleriyle, yeniliklere sahip hızlı bir spor otomobil olduğunu gösteriyor. Audi TT RS Coupé Iconic Edition2, cesaret ve zarafeti temsil eden TT'nin tasarım dilini takip etmesinin yanısıra, özel iç ve dış detayları, ödüllü beş silindirli motoruyla çok daha dikkat çekici bir kimliğe bürünmüş.

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Bauhaus akımından ilham alındı

Audi'nin ilk olarak 1995 yılında IAA Frankfurt Fuarı'nda sergilediği ve neredeyse simetrik bir tasarıma sahip Audi TT Coupé, o tarihten itibaren sürekli olarak geometrik, dairesel şekillere dayalı bir tasarım ilkesini takip etti.

Üç yıl sonra da, coupé model hemen hemen hiç değişime uğramadan üretilmeye başlandı. TT Coupé'den bir yıl sonra Audi, TT Roadster'ı pazara sundu. Coupe model, ikinci nesli itibarıyla bir S ve bir RS versiyonuyla gelişti.

Bauhaus akımının bilinen felsefesi, 'az daha fazladır – less is more'dan ilham alan TT modelde, gereksiz ve önemsiz unsurların çırakırılmasıyla sağlanan radikal ve cesur tasarım, kısa süre içinde 'Zamansız' tasarım noktasına ulaştı. Böylece her döneminde trendlerin ötesine geçerek moda olmayı sürdürdü.

Üç nesil ve çeyrek asır sonra, 1998 yılındaki coupé'nin tipik çizgileri, TT RS Coupé Iconic Edition2'de de görülüyor. Yeni modelde minimalist tasarım; dışarıdan, net ve basit şekilde sürücüye odaklanan iç kısma kadar uzanıyor. Göstergelerde kullanılan ve iç kısma uyum sağlayan silindir ve dairesel şekiller, yakıt deposu kapağı, dairesel havalandırma çıkışları, vites topuzu ve kenarları Audi TT RS Coupé Iconic Edition2'de ilk göze çarpan detaylar.

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Efsanevi beş silindirli motor

TT RS Coupé Iconic Edition2'da, Audi Sport'un 400 hp güç üreten ve 480 Nm maksimum tork sağlayan 2.5 TFSI motoru yer alıyor. Motor sporlarında elde edilen sayısız başarı, onu Audi'nin en çekici güç aktarma organlarından biri haline getiriyor. Sayısız motor sporları zaferi ve günlük kullanımda sunduğu güçlü performans, bu beş silindirli motora 2010'dan bu yana art arda tam dokuz kez "Yılın Uluslararası Motoru Ödülü"nü kazandırdı. TT RS'de olduğu gibi, güç 7 vitesli S tronic şanzıman aracılığıyla sürekli dört tekerlekten çekişli quattro sürüşe aktarılıyor. Audi TT RS Coupé Iconic Edition2, 280 km/sa azami hıza ulaşıyor. Kompakt spor otomobil, durma noktasından 100 km/s hıza sadece 3,7 saniyede çıkabiliyor.

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Doğru tonlamayla gelen koyu renk şıklığı

Audi TT RS Coupé Iconic Edition2, estetikle ilgili yüksek beklentileri karşılıyor. RS'ye özgü Nardo Grey kaplama, özel modelin ayrıcalıklı ve atletik görünümü için doğru ton olarak belirlenmiş. Bu gri ton ismini, Audi RS modellerinin ilk testlerinin yapıldığı İtalya'daki yarış pisti Pista di Nardó'dan almış.

Şıklık, mat titanyum görünümündeki quattro yazısı, tek çerçeveli parlak siyah ızgara üzerinde daha da vurgulu hale gelmiş. Bu vurgu Audi halkaları, ön ve arkadaki TT RS yazısı ve dış aynaların korumalarına da başarıyla uygulanmış. Siyah renkli fren kaliperlerine sahip sofistike, Edition2'ye özel 7 kollu 20 inç parlak siyah alaşım jantlar, tasarım dilini en ince ayrıntısına kadar devam ettirmiş. Kısmen karartılmış arka üçgen camlar ve özel "Iconic Edition" yazısı, coupé'nin çarpıcı koyu görünümünü arkaya kadar tamamlamış.

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Sportif karakteri geliştiren Aerokit

Audi TT RS Coupé Iconik Edition2 de bir rüzgar tünelinde geliştirilen Aerokit'ten dinamik bir güç kazanıyor. Motor sporlarından ilham alan ön rüzgarlık; yan kanatçıklar, bir ayırıcı ve kanatlarla ayrılmış yan hava girişlerine sahip. Arka bölümde ise, yan kanatçıklarıyla birlikte sabit bir şekilde yer alan karbon spoiler, sportif bir görünüm sağlarken aerodinamik konseptin bir parçası olarak performansı ve verimliliği destekliyor.

RS'ye özel difüzörün her iki yanında dikey tasarım öğeleri yer alıyor ve tasarım iki çarpıcı, oval şekilli egzoz borusuyla tamamlanıyor. Birçok unsur, özel versiyonun renk felsefesine uygun olarak, parlak siyah renkte kullanılıyor.

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Özel iç tasarım vurguları

TT RS Coupé Iconic Edition2'nin iç tasarımında detaylara gösterilen özen hemen dikkat çekiyor. İç kısımda da aynen dış tasarımda olduğu gibi koyu renk ana motif olmaya devam ediyor. RS spor koltuklar, jet grisi ince Nappa yan panellere ve siyah Alcantara orta panellere ve nergis sarısı petek dikişlere sahip. Özel "Iconic Edition" yazısı, siyah Alcantara üzerine nakışla işlenmiş. Siyah paspaslar sarı renkli RS işlemesiyle tamamlanırken, kapı kol dayanağı ve orta konsol da jet grisi ve aynı Audi sanal kokpitinin siyah kasası gibi nergis sarısı kontrast dikişlerle süslenmiş. Vites kolunda ise numaralı rozet iç tasarımı tamamlayarak, bu özel sürümdeki 100 aracın her birini farklı kılıyor.

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2

>

YORUMLAR
500
Kaynak: Carmedya.com

Frankfurt, Bauhaus, Audi, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2 - Son Dakika

Bu haber Carmedya.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Carmedya.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Carmedya.com kurumudur.

Son Dakika
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:55 Yaptığı gaflarla sık sık gündem olan Biden, bu sefer de oğlunun ölüm sebebini yanlış söyledi
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:45 Türkiye'de oluşturulacak doğal gaz merkezi için ilk adım atılıyor! Görüşmelere önümüzdeki hafta başlayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 19:42:14. #1.12#
SON DAKİKA: Audi'den TT'ye saygı: TT RS Coupe Iconic Edition2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement