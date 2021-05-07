Audi'den yılda 40 ton yağ tasarrufu sağlayacak yöntem - Son Dakika

Audi'den yılda 40 ton yağ tasarrufu sağlayacak yöntem

07.05.2021 15:40
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Mission:Zero adını verdiği çevre programıyla dünya genelindeki üretim merkezlerinde ekolojik ayak izini azaltmak yönünde önemler geliştiren Audi, yeni bir uygulama başlattı.

CARMEDYA.COM – Mission: Zero adını verdiği çevre programıyla dünya genelindeki üretim merkezlerinde ekolojik ayak izini azaltmak yönünde önemler geliştiren Audi, yeni bir uygulama başlattı.

Üretimde kullanılan metal levhaların pres atölyesinde korozyona karşı korunması amacıyla gerçekleştirilen yağlama işleminde Prelube II adı verilen ikinci nesil bir yağ kullanmaya başladı.

Uygulama, pres atölyesindeki çelik plakaların korozyona karşı korunması ve işlenmesi için gereken yağlayıcı miktarını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olacak.

Fikir çalışanlardan geldi, yıllık 40 ton yağ tasarrufu sağlanacak

Ingolstadt'daki üretim merkezinin pres bölümündeki Audi çalışanlarından ortaya çıkan fikir, Volkswagen Grubu tarafından da kabul gördü.

Geleneksel yağlamada kullanılan Prelube I adı verilen yağ, çelik sacın her metrekaresine bir gram uygulanıyor. Ancak, Prelube II ile her metrekare için sadece 0,7 gram yetiyor. Örneğin, Audi A4'ün çatı takviye çerçevesi için, gelenekse yağlamayla 3,9 gram yağ kullanılırken, Prelube II ile bu miktar 2,7 gram'a düşüyor.

Audi'nin Avrupa ve Meksika'daki üretim merkezlerinde işlenen tüm çelik bileşenlere ait verilerle yapılan hesaplamalar, yöntemin, 2018 yılında harcanan yağ miktarına oranla 40 tonluk bir tasarruf sağlama potansiyeli olduğunu ortaya koyuyor.

İlk üretici Audi, ilk ürün Q6 e-tron

Prelube II yağ sınıfının, çelik bobin yağlamasını yeni standart olarak belirleyen ilk üretici olan Audi, bunu ilk olarak Audi Q6 e-tron üretiminde kullanmaya başladı.  Yöntemi, önümüzdeki dönemde, halen üretimde olan diğer model serilerine de uygulamayı planlayan Audi, her bir bileşen için yeni ürünü deneyerek, üretim süreçlerini Prelube II'ye geçirecek.

Eşit yağlama ve daha düşük tüketim

Çelik üreticileri tarafından uygulanan Prelube koruyucu film, korozyonu önlerken, aynı zamanda düz levhaların pres atölyesinde tek tek parçalar halinde şekillendirilmesi işleminin en iyi şekilde gerçekleşmesini de sağlıyor.

Buna karşılık, birinci nesil Prelube yağlar, çelik sac ruloların arasından sızdığı için pres atölyelerinin depolama alanlarını da önemli oranda kirletiyor. Ayrıca, yağlamanın ince ve bazen her yüzeye eşit olmayan şekilde yapılmasından dolayı, çelik panellerin işlenmesi sürecinde sorunlara yol açabiliyor.

Bu gibi sorunları çözmek amacıyla geliştirilen Prelube II, Prelube I ile karşılaştırıldığında, başka bir önemli avantaj daha sunuyor: Gövde boyanmadan önce koruyucu yağlamanın iyice yıkanması gerekiyor. Çelik bobinler üzerinde daha ince bir yağ tabakası olması, çok daha kolay yıkanabilmesine de olanak sağlıyor. Böylece gelecekte, yağ giderme işlemlerinde kullanılan temizleyici, aktif madde ve su miktarı azalacağından, çok daha çevre dostu.

Sürdürülebilir üretime doğru adım adım – Mission: Zero

Audi, dünya genelindeki tüm üretim merkezlerinde ekolojik ayak izini azaltmak için Mission: Zero adına verdiği çevre programıyla, tüm önlemleri üretim ve lojistik alanlarında bir araya getiriyor. Odak noktası dekarbonizasyon, su kullanımı, kaynak verimliliği ve biyolojik çeşitlilik olan Mission: Zero'nun temel hedeflerinden biri, 2025 yılına kadar tüm Audi merkezlerinin karbon nötr olmasını sağlamak.

Audi'den yılda 40 ton yağ tasarrufu sağlayacak yöntem

Volkswagen Grubu, Metal, Audi, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Audi'den yılda 40 ton yağ tasarrufu sağlayacak yöntem - Son Dakika


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