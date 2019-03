Audi E-tron Mausefalle'i Tırmandı

CARMEDYA.COM - E-tron, İsveçli pilot Mattias Ekström'ün pilotluğunda yüzde 85 eğime sahip efsanevi pistin en dik noktası Mausefalle'i tırmandı.







Audi'nin seri üretime geçmeden önce ABD'deki Pikes Peak

yarışlarından, Namibya'nın tuz düzlüklerine kadar birçok zorlu parkurda,

ekstrem koşullarda test edilen ilk elektrikli SUV modeli e-tron'un bu kez

durağı Avusturya Kitzbühel Kayak Merkezi oldu. Özel olarak hazırlanan e-tron, dünyanın

en zorlu Alp disiplini pisti Streif'in yüzde 85 eğime sahip en dik noktası

Mausefalle'i, tırmanmayı başardı.



Specially equipped Audie e-tron climbed the "Mousetrap" on the legendary ski course



503 HP gücünde



Audi, bu zorlu tırmanış öncesinde e-tron'da birkaç

geliştirme yaptı. Otomobilin öncelikle arka aksta bulunan iki ve ön aksta

bulunan bir elektrikli motoru için ekstra güç verecek özel bir quattro sistemi

hazırlandı. Böylece e-tron,503 HP (370 kW) güce ve toplam 8920Nm torka sahip

oldu. Otomobilin yazılımı tork dağılımı için modifiye edildi. e-tron'a son

olarak daha iyi tutuş sağlamak üzere 19 inçlik kar lastikleri takıldı. Güvenlik

için kafes ve yarış koltuğu takılan e-tron, tırmanış sırasında da hiçbir çekiş

gücü sağlamayan ancak herhangi bir acil durumda devreye girebilecek bir de

halat ile de sağlama alındı.



Sıra dışı deneyim



İki kez DTM şampiyonu ve bir kez de Dünya Rallycross

şampiyonu Mattias Ekström, tırmanış sonrasında "Yüzde 85 eğime sahip bir

yamacı tırmanmak ilk başta imkansız gibi gelmişti. Ben bile otomobilin bu zorlu

koşullar ile nasıl başa çıktığına hayret ettim. Bu hayatımda yaşadığım en sıradışı

deneyimdi" diye konuştu.



