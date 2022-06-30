Audi Faw Yeni Enerjili Araç Projesinin Temeli Changchun'da Atıldı

CHANGCHUN, 30 Haziran (Xinhua) -- Audi FAW yeni enerjili araç (NEV) projesinin temeli Salı günü Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da atıldı. 30 milyar yuanın (yaklaşık 4,5 milyar ABD doları) üzerinde bir yatırım yapılacak olan ortak girişim projesi, yıllık 150.000 araç üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Audi'nin Çin'de özellikle tamamen elektrikli araçlar için ilk üretim üssü olan tesisin 2024 yılının sonunda tamamlanması ve faaliyete geçmesi bekleniyor. Tesis ilk olarak A6 e-tron ve Q6 e-tron'un üst düzey modellerini üretecek. Audi, Çin'in başlıca otomobil üreticisi FAW ile olan NEV ortak girişiminde çoğunluk hissesine sahip bulunuyor. Analistler, yeni projenin Alman lüks otomobil üreticisi Audi AG'nin Çin'in hızla büyüyen NEV pazarından kazanç sağlamak istediği bir zamanda geldiğini belirtti. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre, bu yılın ilk beş ayında ülke genelinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 110 artışla 2 milyondan fazla satılan yeni enerjili araçlar böylelikle otomobil pazarından yüzde 21'lik bir pay aldı. 2021'de Audi, Çin pazarına 701.289 araç teslim etti ve tamamen elektrikli e-tron modellerinin satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 68,7 arttı. Audi'nin 2022 sonuna kadar Çin'de dokuz elektrikli modeli satışa sunması bekleniyor. Audi AG Yönetim Kurulu Başkanı Markus Duesmann, Changchun'daki yeni fabrikanın temelinin atılmasının Audi için Çin'de bir başka önemli dönüm noktası olduğunu söyledi.