Audi iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacak

Volkswagen grubuna bağlı Audi 2025 yılına kadar toplam iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacağını açıkladı.



Maliyetleri düşürmek ve yeni elektrikli otomobil üretimine adapta olabilmek için yeniden yapılanma planı hazırlayan Alman üretici bu plan sonucunda 6 milyar euro tasarruf etmeyi ve yüzde 9 ila 11 arasındaki karlılık oranını korumayı hedefliyor.