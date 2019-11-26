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Audi iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacak
7 saat önce
Volkswagen grubuna bağlı Audi 2025 yılına kadar toplam iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacağını açıkladı.
Volkswagen grubuna bağlı Audi 2025 yılına kadar toplam iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacağını açıkladı.
Maliyetleri düşürmek ve yeni elektrikli otomobil üretimine adapta olabilmek için yeniden yapılanma planı hazırlayan Alman üretici bu plan sonucunda 6 milyar euro tasarruf etmeyi ve yüzde 9 ila 11 arasındaki karlılık oranını korumayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:09
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