Son Dakika Haberleri: Audi iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacak
Son Dakika Dünya Audi iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacak - Son Dakika Dünya

Audi iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacak

7 saat önce

Volkswagen grubuna bağlı Audi 2025 yılına kadar toplam iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacağını açıkladı.

Audi iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacak, System.String[]

Volkswagen grubuna bağlı Audi 2025 yılına kadar toplam iş gücünü 9 bin 500 kişi azaltacağını açıkladı.


Maliyetleri düşürmek ve yeni elektrikli otomobil üretimine adapta olabilmek için yeniden yapılanma planı hazırlayan Alman üretici bu plan sonucunda 6 milyar euro tasarruf etmeyi ve yüzde 9 ila 11 arasındaki karlılık oranını korumayı hedefliyor.

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Volkswagen, Audi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:09 
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Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
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