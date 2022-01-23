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Audi kaynak noktalarını yapay zekayla kontrol ediyor - Son Dakika

Audi kaynak noktalarını yapay zekayla kontrol ediyor

23.01.2022 15:17
Audi kaynak noktalarını yapay zekayla kontrol ediyor

Üretim süreçlerine yapay zekayı dahil etme yönünde birçok projeyi sürdüren Audi, Neckarsulm tesislerinde yeni bir pilot projeye imza atıyor.

Üretim süreçlerine yapay zekayı dahil etme yönünde birçok projeyi sürdüren Audi, Neckarsulm tesislerinde yeni bir pilot projeye imza atıyor.

Proje, üretim adedi yüksek olan modellerde punta kaynakların kalite kontrolünün yapay zeka ile gerçekleştirilmesi temeline dayanıyor.

Bir Audi A6'nın gövdesini oluşturan parçalar, yaklaşık 5 bin 300 punta kaynağıyla birleştiriliyor. Bugüne kadar, bu nokta kaynakların kontrolü, üretim personeli tarafından, rastgele analizler ve manuel olarak yapılan ultrason yöntemleriyle gerçekleştiriliyordu.

Audi kaynak noktalarını yapay zekayla kontrol ediyor

Yeni projeyle üretim, inovasyon yönetimi, dijitalleştirme planlaması ve BT alanlarından uzmanlar, punta kaynaklarının kalitesini belirlemenin çok daha akıllı ve hızlı bir yolunu test ediyor. Neckarsulm tesislerinde "WPS Analytics" pilot projesinin bir parçası olarak, Mathias Mayer ve Andreas Rieker liderliğindeki ekip, kalite anormalliklerini otomatik ve gerçek zamanlı olarak tespit etmek için yapay zeka (AI) kullanıyor.

Projeyle ilgili bilgi veren ve şu anda gelinen noktadan son derece mutlu olduklarını söyleyen AUDI AG Üretim ve Lojistik Teslimat Yönetimi Dijitalleştirme Başkanı Michael Haeffner, " Volkswagen Grubu'nda dijital üretim ve lojistik için bir pilot tesis olarak amacımız, seri üretim safhasında kullanılacak dijital çözümleri geliştirmek ve test etmek. AI kullanımıyla, Audi'yi ve konumunu geleceğe uygun hale getirecek önemli bir anahtar teknolojiyi burada test ediyoruz." dedi.

Halen Neckarsulm tesisinde üretilen Audi A6/A7 modellerinin gövde imalatında denenen projenin temelinde yer alan algoritmada, grafiksel bir kullanıcı arayüzü ve kalite analizleri için kullanılan bir uygulama bulunuyor. Projeyle, bu algoritmanın gelecekte gövde imalatı sırasında yapılan kaynak noktalarının tamamına yakınını analiz etmesi amaçlanıyor. Böylece, gelecek dönemlerde kaynak proseslerinin kalitesinin otomatik olarak kontrolü ve sürekli olarak optimize edilebilmesinin sağlanması da hedefleniyor.

Audi kaynak noktalarını yapay zekayla kontrol ediyor

WPS, Önleyici Bakım için de fırsat sunuyor

Üretiminde AI kullanımı üzerinde beş yıldır çalıştıklarını belirten Mathias Mayer "WPS Analytics kullanımı heyecan verici bir fırsat. Algoritma, üretimdeki bağlantılı diğer uygulamalar için de bir plan görevi görüyor. Ayrıca, 'Kestirimci-Önleyici Bakım' gibi mevcut dijital çözümlerde de ilerlemeler yapmamıza olanak tanıyor." dedi.

Audi, Volkswagen Grubu'nun Industrial Cloud-Endüstriyel Bulut-un bir parçası olarak bu yöndeki çalışmalarda liderliği yürütüyor. Birincil amacı verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak olan sistem, grubun dünya çapındaki fabrikalarından gelen üretim verilerini tek ve güçlü bir dijital platformda bir araya getiriyor. Bağlı her site, makineleri, araçları ve sistemleri için gerekli uygulamaları, aynen bir uygulama mağazasında olduğu gibi doğrudan Endüstriyel Bulut'tan indirebiliyor ve böylece ürünlerini daha da verimli bir şekilde üretebiliyor. "WPS Analytics" algoritması ve panelinin Neckarsulm'da başarılı olmasının ardından, grup genelindeki çok sayıda fabrikaya dağıtımı planlanıyor.

Audi üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için bir algoritma kullanan başka bir uygulamasını da gelecek yılın başında Ingolstadt pres fabrikasında hayata geçirmeyi planlıyor. Araç gövdesindeki çatlaklar gibi kalite kusurlarını tespit edecek bir yapay zeka kullanılacak. Bu proje aynı zamanda Audi'nin dijital fabrika dönüşümü ve inovasyon kurduğu küresel yetkinlik ağı Automotive Initiative 2025 (AI25) için de örnek olacak. Audi'nin nihai hedefi, Dijitalleşme yoluyla üretim ve lojistiği daha esnek ve verimli hale getirmek yönünde çalışmalara imza atan Audi, yenilikçi teknolojileriyle çalışanlarına da yardımcı oluyor, onları yorucu fiziksel görevlerden ve monoton manuel görevlerden kurtarıyor.

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Volkswagen Grubu, Yapay Zeka, Pilot, Audi, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Audi kaynak noktalarını yapay zekayla kontrol ediyor - Son Dakika


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