Son Dakika Haberleri: Audi'ler Buz Üstünde, Audi E-Tron Fe04 ve Audi Rs5 Dtm Buz Üstünde Bir İlk

Audi'ler Buz Üstünde, Audi E-Tron Fe04 ve Audi Rs5 Dtm Buz Üstünde Bir İlk

2 saat önce

Audi'den buz üstünde bir ilk! Audi'nin motor sporları programının iki başarılı üyesi Formula E yarışçısı Audi e-tron FE04 ve DTM'de yarışan Audi RS5 DTM, alışılmışın dışında bir piste çıkıyor: Buz üstüne.

Audi'ler Buz Üstünde, Audi E-Tron Fe04 ve Audi Rs5 Dtm Buz Üstünde Bir İlk, System.String[]
Audi'den buz üstünde bir ilk!


Audi'nin motor sporları programının iki başarılı üyesi Formula E yarışçısı Audi e-tron FE04 ve DTM'de yarışan Audi RS5 DTM, alışılmışın dışında bir piste çıkıyor: Buz üstüne.


Avusturya Zell am See'de 1937-1973 yılları arasında gerçekleştirilen buz üzerindeki yarışlar; yıllarca uluslararası motor spor tutkunlarını buluşturduktan sonra tarihe karıştı. Ferdinand Porsche ve Vincenz Greger'ın oluşturduğu ekip tarafından 45 yıl sonra tekrar düzenlenmeye başlanacak buz yarışlarında; Audi için de bir ilk gerçekleşecek.

Audi motor sporları programında yer alan ve dünyanın birçok bölgesinde başarıdan başarıya koşan iki özel yarış otomobili, bu yıl Avusturya'daki GP Ice Race'de buz üstüne çıkacak. Formula E'de yarışan Audi e-tron FE04 ve DTM yarış otomobili Audi RS5 DTM 19-20 Ocak tarihleri arasında motor sporları tutkunları ile buluşacak. E-tron FE04'ü Daniel Abt ve RS 5'i ise 2007 DTM şampiyonu Rene Rast kullanacak.

Audi'ler Buz üstüne.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:29 Kaynak: Teknotalk.com

Avusturya, Audi, Teknoloji
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