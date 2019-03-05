Audi, Q4 E-Tron Konseptini Cenevre'de Görücüye Çıkardı

Audi, başlatmış olduğu elektrikli model atağını, Cenevre Otomobil Fuarı'nda da devam ettiriyor. Bir önceki fuarda tanıttığı ve markanın ilk tam elektrikli SUV modeli olan Audi e-tron'dan sonra, Audi bu yılki Cenevre Fuarı'nda da Q4 e-tron concept'in dünya lansmanını gerçekleştiriyor. 4,59 metre uzunluğundaki bu 4 kapılı kompakt SUV'un iki elektrikli motoru 301 HP (225 kW) güç üretiyor. Audi'nin dört tekerlekten çekiş sistemi quattro'ya sahip Q4 e-tron, 450 kilometre menzile sahip. 0'dan 100 kilometreye 6,3 saniyede çıkan konsept otomobil, saatte 180 kilometre hız yapabiliyor.

Volkswagen Grubu'nun elektrikli otomobiller için geliştirdiği MEB platformunu kullanan Q4 e-tron'un seri üretim versiyonu, Audi'nin 2020 sonuna doğru üreteceği 5'inci elektrikli otomobil modeli olacak.

AUDİ E-TRON GT AVRUPA PRÖMİYERİ

Audi'nin Cenevre'de prömiyerini yaptığı bir diğer model ise Audi e-tron GT. Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılmasının ardından, Avrupa'da ilk kez görücüye çıkan bu 4 kapılı coupe konsept otomobil, 590 HP güç üreten iki elektrikli motoru ile 400 kilometre menzile sahip. Audi Sport Gmbh tarafından, 2 yıl seri üretim versiyonun satışa sunulacağı konsept otomobilin, menzili, 90 kWh'lik lityum iyon pilleri ile 400 kilometreden fazla olarak hesaplandı. Audi e-tron GT concept, kablolu veya Audi'nin geliştirdiği Audi Wireless Charging sistemi ile kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Pillerin kablolu olarak yüzde 80 kapasitede dolması sadece 20 dakika alırken, otomobil bu şarj ile 320 kilometre menzile sahip oluyor.