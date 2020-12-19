Audi sanal Contemporary Istanbul'da - Son Dakika

Audi sanal Contemporary Istanbul'da

19.12.2020 19:12
Audi sanal Contemporary Istanbul'da, System.String[]

Audi’nin sponsorları arasında yer aldığı Contemporary Istanbul’un 15’incisi, çevrimiçi olarak düzenleniyor.

Audi'nin sponsorları arasında yer aldığı Contemporary Istanbul'un 15'incisi, çevrimiçi olarak düzenleniyor.

Audi'nin "quattro – unbound" isimli video art çalışmasıyla yer alacağı fuar Virtual Contemporary Istanbul'da 11 ülkeden, 37 galeri, 550 sanatçı ve 1500 eser ve 13 inisiyatif yer alacak.

21 Aralık'ta kapılarını açacak fuar, 6 Ocak tarihine kadar adresinden ücretsiz olarak gezilebilecek.

Contemporary Istanbul'un, tüm dünyada oluşan olumsuz şartlardan dolayı fiziki edisyonunun 27 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Tüm dünyada yaşanan salgın nedeniyle 15'inci edisyonu sanal olarak gerçekleştirilecek Contemporary Istanbul, virtual.contemporaryistanbul.com ile uluslararası sanat çevrelerinde bir ilke de imza atmış olacak.

Audi sanal gerçeklikte tecrübeli

21 Aralık'ta kapılarını açacak olan Contemporary Istanbul'da "quattro – unbound" video art çalışmasıyla yer alacak Audi, sanal gerçeklik konusunda tecrübeli.

Dijitalleşme ve dijital iletişim konularında 2016 yılında önemli projeler hayata geçiren Audi Türkiye, bunun ilk örneğini de, İstanbul İstinye Park içinde kurduğu"Geleceğin Showroom Konsepti" olarak adlandırılan Audi City ile gerçekleştirmişti.

Londra, Pekin ve Berlin'den sonra dördüncü olarak İstanbul İstinye Park içinde faaliyete geçen Audi City İstanbul'da tüketiciler Audi dünyasının en ilerici dijital teknolojileriyle tanışıyor. Geleceğin showroomu olarak adlandırılan alan içinde bulunan sanal ortamda 3 dijital LED duvarın her biri bir otomobili birebir ölçekte gösterebiliyor. Her bir dijital LED duvarda 33.177.600 piksel bulunuyor. Bu showroom sanal ortamda kişinin sayısız kombinasyonda tutkunu olduğu Audi modelini oluşturabildiği ve yine sanal ortamda hem statik hem de dinamik görünümde aracı deneyimlediği bir ortam. Tüm Audi ürün gamını yapılandırma ve görüntüleme olanağı sağlanıyor. Örneğin müşteriler Audi A3'ün 1038 farklı varyantını yapılandırabiliyor.

Audi City'de ayrıca VR yani sanal gerçeklik gözlüğü ile de dijital platformda Audi deneyimini gerçek bir görsel zevke dönüştürüyor. Yeni nesil sanal gerçeklik teknolojisi, müşterilerin her Audi modelini kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirebilmelerine olanak sağlıyor. Sanal gerçeklik gözlüğünü takan müşteriler hayallerini süsleyen arabayı karşılarında buluyorlar. Stereoskopik üç boyutlu görüntüleme ve kompleks veri modelleri sayesinde, yaratılan efekt en ince ayrıntısına kadar son derece gerçekçi.

İstanbul, Quattro, Aralık, Audi, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Audi sanal Contemporary Istanbul'da - Son Dakika


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