Audi ve VW'de üretime ara

Audi çalışanlar açısından riskin büyümesi sebebiyle beş fabrikasında üretimi durduruyor. Volkswagen de Almanya'daki birçok tesiste üretimi durdurma kararı aldı.Alman otomotiv devi Volkswagen'e bağlı Audi, koronavirüs nedeniyle beş fabrikasını bu hafta sonuna dek kademeli olarak tamamen devre dışı bırakma kararı aldı.



Audi'den yapılan acıklamada "satışların giderek kötüleşmesi ve tesislere parça temin edilmesindeki belirsizlik nedeniyle bazı tesislerde üretimin kesintiye uğrayacağı" belirtildi.



Audi'nin üretim ve lojistik müdürü Peter Kössler, "Güncel durum bizleri duyurulan önlemleri almaya, esnek ve dayanışma içinde olmaya zorluyor" dedi.



Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Ingolstadt, Neckarsulm, Belçika, Meksika ve Macaristan'daki tesislerde üretimin bu nedenle duracağı belirtildi.



Audi'nin Almanya'daki fabrikalarında 60 bin kişi çalışıyor.



Volkswagen de sıkıntıda



Volkswagen de koronavirüsün etkisi altındaki Çin'de üretimi durdurmasının ardından Almanya'da benzer bir durumla karşı karşıya. Volkswagen'ın Wolfsburg'daki işyeri temsilciliğinden yapılan açıklamada, Almanya'daki birçok tesiste en son 20 Mart Cuma günü çalışılacağı belirtildi.



VW'nin Almanya'daki fabrikalarında yeni tip koronavirüs vakalarına rastlandığı doğrulanmıştı. Geçen haftasonunda VW'nin Kassel yakınlarındaki Baunatal ve Wolfsburg'daki tesislerinde koronavirüs vakaları ortaya çıkmıştı. Şirket söz konusu çalışanların karantinada olduğunu, durumlarının iyi olduğunu duyurdu. Koronavirüs nedeniyle işyeri temsilciliği yönetimle çok sayıda kriz toplantısı düzenlemiş ve gidişat hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.



Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess yaptığı açıklamada önceliğin virüsün yayılmasının engellenmesi için birçok tesisin kapatılması olduğunu söyledi. Diess, "Almanya ve Avrupa'daki fabrikaların iki ya da üç hafta ara vermek zorunda olduğu ortaya çıktı" dedi.



Şirket önümüzdeki dönemin kısa süreli çalışma ile aşılabileceği görüşünde. İşyeri temsilciliği ile VW yönetimi arasındaki görüşmelerde özellikle işçilerin çok yakın mesafede çalıştığı montajdaki çalışma koşulları görüşüldü. Robert Koch Enstitüsü, çalışanlar arasında belirli bir mesafe olması gerektiğini belirtiyor. Birçok çalışanın bu konuda yönetim tarafından yeterince bilgilendirilmediği eleştirileri dile getirildi. Üretimin Cuma günü durdurulması kararı da geç bulunarak eleştiriliyor.



VW Yönetim Kurulu Başkanı Diess şu an en önemlisinin çalışanlar ve ailelerinin sağlık ve güvenliğinin sağlanması olduğunu belirtti. VW ABD ve Meksika'daki tesislerle ilgili henüz bir karar almış değil.



VW'nin dünya genelinde 670 bin çalışanı bulunuyor.



VW geçen yıl kazanç yapmıştı Dizel krizi yüzünden zor bir dönem geçiren VW geçen yıl konjonktürdeki olumsuz gelişmelere rağmen kazanç yapmayı başardı. VW 2019'da yüzde 7,1 oranlık artışla cirosunu 252 milyar 600 milyon euroya yükseltti. Bunda tasarruf önlemleri, emisyon kriziyle ortaya çıkan masrafların azalması ve SUV modellerinin satışındaki artışın etkisi oldu.



VW'ye bağlı Porsche de geçen yıl yüzde 2,4'lük artışla 4 milyar 200 milyon euroluk ciro yaptı. Skoda, Seat ve Bentley'nin yanı sıra Scania ve MAN'ın kazancında da artış oldu. Audi'de ise tam tersi bir gelişme yaşandı. Audi'nin kazancı 2019'da 4 milyar 700 milyon eurodan 4 milyar 400 milyon euroya geriledi. VW 2020 içinse iyimser değil. VW Yönetim Kurulu Başkanı Diess koronavirüsle ilgili gelişmeler de ışığında "2020 çok zor bir yıl" diyerek endişesini dile getirdi.



dpa/ HT,BK



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