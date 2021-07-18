Audi Vorsprung durch Technik sloganının 50. yılını kutluyor - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Audi'nin tüm dünyada bilinen sloganı "Vorsprung durch Technik-Teknolojiyle bir adım önde" bu yıl 50. yıl dönümünü kutluyor.

1969 yılında Ingolstadt merkezli Auto Union GmbH ile Neckarsulmer kökenli NSU Motorenwerke'nin birleşmesiyle Audi NSU Auto Union AG hayata geçirildi. Yeni şirketin model yelpazesinde, hava soğutmalı motora sahip, arkadan itişli NSU Prinz serisi, su soğutmalı dört silindirli motorlara sahip, önden çekişli Audi 60 ve Audi 100 ve rotary-döner motora sahip, fütüristik tasarımıyla dikkat çeken NSU Ro 80 öne çıkıyordu.

1970 yılında, Audi NSU reklam departmanından Hans Bauer, yeni şirketin model yelpazesinin son derece teknolojik çeşitliliğe sahip olmasının rekabette bir avantaj olacağından hareket ederek, bunu kurumsal bir mesajla iletme fikrini ortaya attı. ve bugün dünyanın tanıdığı sloganı tasarladı: "Vorsprung durch Technik."

1971 yılının Ocak ayında büyük boyutlu bir reklamda ilk kez kullanılmaya başlanan yeni slogan, kısa süre sonra Audi NSU broşürlerinde de görünmeye başladı. Audi 100, Audi 100 Coupé S, Audi 80, Audi 50; artık hepsi "Vorsprung durch Technik"i temsil ediyordu.

Slogan, yıllar içinde "Audi. Güzel bir teknoloji", "Audi. Mükemmel teknolojiyle rahat sürüş" gibi farklı versiyonlarla kullanıldıysa da şirket kısa süre sonra akılda kalıcı orijinaline geri döndü.

1980 yılında Audi quattro'nun tanıtılmasıyla birlikte reklamlarda daha sık kullanılmaya başlanan slogan, Ingolstadt-Nord çıkışındaki A9 Otobanı üzerindeki yüksek bir binaya kurulan, o dönem için Avrupa'nın en büyük ışıklı reklam panosunda yer aldı.

Ekim 1986'da "Vorsprung durch Technik", Audi Kurumsal Kimliğinin bir parçası haline geldi.

Değişen teknoloji, kalıcı slogan

Sloganın 50. Yılı etkinlikleri çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapacak olan Audi, Aralık ayında "Living Progress–Vorsprung durch Technik 50.Yıl" başlıklı yeni bir özel sergiyi açacak. Audi Forum Neckarsulm'daki sergide ziyaretçileri markanın yıllar boyunca süren teknoloji tutkusunu görebilecekler.

50 yıl öncesinde hayata geçmesine rağmen, bu süreçte markanın yaşadığı tüm yeniliklerin ve gelişmelerin, kısacası tüm Audi reklamlarında kullanılması sürekliliği, "Vorsprung durch Technik"in en önemli başarısı. Slogan, markanın kilometre taşı olarak adlandırılabilecek tüm gelişmelerinde yer alabildi.

AUDI AG Teknik Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Hoffmann için bunların başında quattro teknolojisi geliyor. Hoffman "quattro sadece rallide elde ettiğimiz başarıların temeli olmakla kalmadı, aynı zamanda deneyimimizin yarışlardan seri üretime aktarılmasını da temsil ediyor. 1980'li yıllardan bu yana quattro ve Audi el ele yol alıyor. Bir diğer önemli kilometre taşı ise, 1994'te Audi Space Fram teknolojisine sahip ilk Audi A8 oldu. Bu model premium segmentteki yerimizi sağlamlaştırmamıza yardımcı oldu." dedi.

1999 yılında pazara sunulan ilk ve bugüne kadar üretilen tek dört kapılı üç litrelik otomobil olan alüminyum kompakt A2 1.2 TDI de bir başka kilometre taşı.

2000'li yılların başında Le Mans'la tanınan, FSI, Turbo-FSI, lazer aydınlatma, Ultra teknolojisi ve hibritler gibi yeni teknolojiler ve bu ünlü dayanıklılık mücadelesinde kazanılan seri zaferler de sloganın sürekliliğinin bir başka kanıtı oldu.

Markanın bir sonraki sıçramasını yaptığı 2018'de, seri üretime giren, 400 kilometrelik bir menzile sahip ve birinci sınıf elektromobilite için yeni bir dönemi başlatan, ilk tamamen elektrikli Audi modeli olan Audi e-tron oldu. Üç yıl sonra, tasarımında devrim yaratan ve e-mobilitenin geleceğinin heyecan verici olacağının kanıtı olan Audi e-tron GT pazara sunuldu.

Yeni iletişim stratejisi"Future is a Attitude" ile mobiliteye ilişkin eski görüşleri sürekli olarak sorgularken, geleceğe yönelik yaklaşımının da altını çizen Audi, 2010'ların sonunda, sürdürülebilirliği ana şirket hedefi haline getirdi.

Vorsprung bir ruh hali!

Audi'nin, bağımsız çevre programı 'Mission Zero'yla kaynak verimliliği için sayısız önlemi bir araya getirdiğini ve ekolojik ayak izini azaltarak kendini sürekli olarak çevreye adadığını söyleyen AUDI AG Yönetim Kurulu Üyesi Hildegard Wortmann,"Hedef: Audi'nin 2050 yılına kadar karbon nötr olması. Sürdürülebilir premium mobilite sağlayıcısı haline geliyoruz ve burada lider olmak istiyoruz. Bu nedenle, çevre dostu sürüş konusunda teknolojik bir lider olma çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi.

İlerlemeyi yeniden tanımladıklarını ve sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve elektrifikasyona odaklandıklarını söyleyen Wortmann,"Değişim tarafından yönlendirilmek değil, değişimin itici güçleri olmak her zaman bizim ayrıcalığımız oldu. Yeni mobilite çağında, ilerlemeyi sadece en yüksek mühendislik sanatı, son teknoloji tasarım ve dijital deneyim olarak görmüyoruz. Audi, geçmiş yıllardaki teknolojik gelişmelere bel bağlamayacak. Audi en ilerici premium marka çünkü biz her zaman geleceği bir fırsat olarak görüyor ve onu aktif olarak şekillendiriyoruz. 'Vorsprung' bir ruh halidir." şeklinde bilgi verdi.