Üye Girişi
Audi Vorsprung durch Technik sloganının 50. yılını kutluyor - Son Dakika

Audi Vorsprung durch Technik sloganının 50. yılını kutluyor

18.07.2021 14:10
Audi Vorsprung durch Technik sloganının 50. yılını kutluyor, System.String[]

Audi’nin tüm dünyada bilinen sloganı “Vorsprung durch Technik-Teknolojiyle bir adım önde” bu yıl 50.

CARMEDYA.COM – Audi'nin tüm dünyada bilinen sloganı "Vorsprung durch Technik-Teknolojiyle bir adım önde" bu yıl 50. yıl dönümünü kutluyor.

1969 yılında Ingolstadt merkezli Auto Union GmbH ile Neckarsulmer kökenli NSU Motorenwerke'nin birleşmesiyle Audi NSU Auto Union AG hayata geçirildi. Yeni şirketin model yelpazesinde, hava soğutmalı motora sahip, arkadan itişli NSU Prinz serisi, su soğutmalı dört silindirli motorlara sahip, önden çekişli Audi 60 ve Audi 100 ve rotary-döner motora sahip, fütüristik tasarımıyla dikkat çeken NSU Ro 80 öne çıkıyordu.

1970 yılında, Audi NSU reklam departmanından Hans Bauer, yeni şirketin model yelpazesinin son derece teknolojik çeşitliliğe sahip olmasının rekabette bir avantaj olacağından hareket ederek, bunu kurumsal bir mesajla iletme fikrini ortaya attı. ve bugün dünyanın tanıdığı sloganı tasarladı:  "Vorsprung durch Technik."

Audi Vorsprung durch Technik sloganının 50. yılını kutluyor

1971 yılının Ocak ayında büyük boyutlu bir reklamda ilk kez kullanılmaya başlanan yeni slogan, kısa süre sonra Audi NSU broşürlerinde de görünmeye başladı. Audi 100, Audi 100 Coupé S, Audi 80, Audi 50; artık hepsi "Vorsprung durch Technik"i temsil ediyordu.

Slogan, yıllar içinde "Audi. Güzel bir teknoloji", "Audi. Mükemmel teknolojiyle rahat sürüş" gibi farklı versiyonlarla kullanıldıysa da şirket kısa süre sonra akılda kalıcı orijinaline geri döndü.

1980 yılında Audi quattro'nun tanıtılmasıyla birlikte reklamlarda daha sık kullanılmaya başlanan slogan, Ingolstadt-Nord çıkışındaki A9 Otobanı üzerindeki yüksek bir binaya kurulan, o dönem için Avrupa'nın en büyük ışıklı reklam panosunda yer aldı.

Ekim 1986'da "Vorsprung durch Technik", Audi Kurumsal Kimliğinin bir parçası haline geldi.

Audi Vorsprung durch Technik sloganının 50. yılını kutluyor

Değişen teknoloji, kalıcı slogan

Sloganın 50. Yılı etkinlikleri çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapacak olan Audi, Aralık ayında "Living Progress–Vorsprung durch Technik 50.Yıl" başlıklı yeni bir özel sergiyi açacak. Audi Forum Neckarsulm'daki sergide ziyaretçileri markanın yıllar boyunca süren teknoloji tutkusunu görebilecekler.

50 yıl öncesinde hayata geçmesine rağmen, bu süreçte markanın yaşadığı tüm yeniliklerin ve gelişmelerin, kısacası tüm Audi reklamlarında kullanılması sürekliliği, "Vorsprung durch Technik"in en önemli başarısı. Slogan, markanın kilometre taşı olarak adlandırılabilecek tüm gelişmelerinde yer alabildi.

AUDI AG Teknik Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Hoffmann için bunların başında quattro teknolojisi geliyor. Hoffman "quattro sadece rallide elde ettiğimiz başarıların temeli olmakla kalmadı, aynı zamanda deneyimimizin yarışlardan seri üretime aktarılmasını da temsil ediyor. 1980'li yıllardan bu yana quattro ve Audi el ele yol alıyor. Bir diğer önemli kilometre taşı ise, 1994'te Audi Space Fram teknolojisine sahip ilk Audi A8 oldu. Bu model premium segmentteki yerimizi sağlamlaştırmamıza yardımcı oldu." dedi.

Audi Vorsprung durch Technik sloganının 50. yılını kutluyor

1999 yılında pazara sunulan ilk ve bugüne kadar üretilen tek dört kapılı üç litrelik otomobil olan alüminyum kompakt A2 1.2 TDI de bir başka kilometre taşı.

2000'li yılların başında Le Mans'la tanınan, FSI, Turbo-FSI, lazer aydınlatma, Ultra teknolojisi ve hibritler gibi yeni teknolojiler ve bu ünlü dayanıklılık mücadelesinde kazanılan seri zaferler de sloganın sürekliliğinin bir başka kanıtı oldu.

Markanın bir sonraki sıçramasını yaptığı 2018'de, seri üretime giren, 400 kilometrelik bir menzile sahip ve birinci sınıf elektromobilite için yeni bir dönemi başlatan, ilk tamamen elektrikli Audi modeli olan Audi e-tron oldu. Üç yıl sonra, tasarımında devrim yaratan ve e-mobilitenin geleceğinin heyecan verici olacağının kanıtı olan Audi e-tron GT pazara sunuldu.

Yeni iletişim stratejisi"Future is a Attitude" ile mobiliteye ilişkin eski görüşleri sürekli olarak sorgularken, geleceğe yönelik yaklaşımının da altını çizen Audi, 2010'ların sonunda, sürdürülebilirliği ana şirket hedefi haline getirdi.

Audi Vorsprung durch Technik sloganının 50. yılını kutluyor

Vorsprung bir ruh hali!

Audi'nin, bağımsız çevre programı 'Mission Zero'yla kaynak verimliliği için sayısız önlemi bir araya getirdiğini ve ekolojik ayak izini azaltarak kendini sürekli olarak çevreye adadığını söyleyen AUDI AG Yönetim Kurulu Üyesi Hildegard Wortmann,"Hedef: Audi'nin 2050 yılına kadar karbon nötr olması. Sürdürülebilir premium mobilite sağlayıcısı haline geliyoruz ve burada lider olmak istiyoruz. Bu nedenle, çevre dostu sürüş konusunda teknolojik bir lider olma çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi.

İlerlemeyi yeniden tanımladıklarını ve sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve elektrifikasyona odaklandıklarını söyleyen Wortmann,"Değişim tarafından yönlendirilmek değil, değişimin itici güçleri olmak her zaman bizim ayrıcalığımız oldu. Yeni mobilite çağında, ilerlemeyi sadece en yüksek mühendislik sanatı, son teknoloji tasarım ve dijital deneyim olarak görmüyoruz. Audi, geçmiş yıllardaki teknolojik gelişmelere bel bağlamayacak. Audi en ilerici premium marka çünkü biz her zaman geleceği bir fırsat olarak görüyor ve onu aktif olarak şekillendiriyoruz. 'Vorsprung' bir ruh halidir." şeklinde bilgi verdi.

Audi Vorsprung durch Technik sloganının 50. yılını kutluyor

Quattro, Slogan, Ocak, Audi, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Audi Vorsprung durch Technik sloganının 50. yılını kutluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu 14:13 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü 14:03 Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! 13:50 Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!
Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş 12:50 Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü 12:40 Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum 12:17 Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum
Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında 11:11 Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı 10:37 Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı

Son Dakika Haberleri
14:13 Fanatikler Mescid-i Aksa'yı bastı! İsrail güvenlik güçleri saldırıyı izlemekle yetindi
14:07 Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı
14:03 Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü
13:55 Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor
13:50 Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!
12:43 Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist
12:39 Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü
12:16 Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum
12:09 Esenyurt'ta alkollü sürücü terörü! Önce tehditler yağdırdı, sonra ekiplere saldırdı
11:54 Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın
Vitor Pereira pazubandı kime takacağına karar veremiyor! Fenerbahçe'de kaptanlık için 6 aday var Vitor Pereira pazubandı kime takacağına karar veremiyor! Fenerbahçe'de kaptanlık için 6 aday var         
14:16
Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı         
14:08
Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor         
13:56
Durak dışında indirmeyen şoföre, önce kendisi sonra çocukları saldırdı Durak dışında indirmeyen şoföre, önce kendisi sonra çocukları saldırdı         
13:16
Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist         
12:44
DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun         
12:31
Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın         
11:54
Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor         
11:07
Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı         
10:23
Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu!         
10:12
Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı         
09:31
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış         
23:58
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 14:24:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Audi Vorsprung durch Technik sloganının 50. yılını kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement