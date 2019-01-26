Audi'ye Ödül Yağmuru

Audi, modelleri ve teknolojisiyle aldığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor.

KELLEY BLUE BOOK'TAN AUDİ Q5 VE AUDİ Q7'YE BEST BUY

Kasım ayında ödüllerin ilki ABD'de düzenlenen 'Kelley Blue Book Ödülleri'nden geldi. ABD'nin önde gelen pazarlama yayınlarından Kelley Blue Book'un, ürün ve hizmetleri fiyat ve kalite açısından değerlendirdiği yarışma olan Best Buy'da Audi iki ödül birden aldı.

Yarışmanın 2019 model yılı araçların değerlendirildiği bölümünde, Kompakt Lüks SUV kategorisinde Audi Q5, Orta Sınıf Lüks SUV kategorisinde ise Audi Q7, 'Best Buy' ödüllerine layık gördü. Audi Q5, yenilikçi teknolojisi, quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ve verimliliğiyle üst üste ikinci kez 'Best Buy' ödülünü alma başarısını gösterdi. Yarışmada Audi Q7'de kalitesi ve lüks karakterinin yanısıra, şık tasarımı, sessiz ve konforlu sürüşü özellikleriyle sınıfının birincisi seçildi.

JAPONYA'DA LÜKS SINIFIN EN İYİLERİ AUDİ A8 VE A7 SPORTBACK

Audi'ye Kasım ayında bir ödül de Japonya'dan geldi. Dünyanın en önemli lifestyle yayınlarından biri olarak kabul edilen GQ'nun Japonya edisyonu, Audi'nin iki modelini birden 'Yılın Lüks Otomobilleri-Luxury Cars oft he Year' ödülüne layık gördü.

GQ Japonya'nın 'Yılın Otomobili-Car of the Year' yarışmasında, otomotiv ve lifestyle gazetecilerinden oluşan jüri, lüks sınıfta Audi A8 ve Audi A7 Sportback modellerini sınıfının en iyileri olarak belirledi.

AUDİ Q8, İSPANYA'DA ÜÇLEDİ

Audi, Q8 modeliyle, İspanya'dan üç ödül aldı. İlk ödül, 30'dan fazla ülkede 150'den fazla gazete ve dergiye sahip Avrupa'nın en büyük yayıncılık kuruluşlarından biri olan Axel Springer İspanya'dan geldi. Kuruluşa bağlı olarak yayınlanan ve Avrupa'nın en saygın otomobil dergilerinden Auto Bild'in İspanya edisyonu, 'Motor Awards 2018'de Audi Q8'i büyük ödüle layık gördü. Auto Bild España dergisi okurları, Audi Q8'i Büyük SUV kategorisinde birinci seçti.

İkinci ödül de yine Avrupa'nın önemli yayınlarından Top Gear'ın İspanya edisyonundan; derginin düzenlendiği yarışmada Audi Q8 tasarımıyla birinciliği elde ederek 'Award for Design'ı kazandı.

Audi Q8'in İspanya'daki üçüncü ödülü, bir başka uluslararası yayının İspanya edisyonu Car&Driver dergisinden geldi. 24 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen yarışmada okuyucular, internette yaptıkları oylamayla Audi Q8'i büyük ödüle layık gördü.