Son Dakika Haberleri: Augsburg'daki Kitap Sergisine Büyük İlgi

Augsburg'daki Kitap Sergisine Büyük İlgi

2 saat önce

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Kitabevi'nin Augsburg Kammgarn Selimiye Camii konferans salonunda yaklaşık bin kitabın yer aldığı sergide, özellikle İslam dinini Türkçe ve Almanca anlatan kitaplar ilgi görüyor.

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DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU) Kitabevi'nin Augsburg Kammgarn Selimiye Camii konferans salonunda yaklaşık bin kitabın yer aldığı sergide, özellikle İslam dinini Türkçe ve Almanca anlatan kitaplar ilgi görüyor. Münih bölgesinde 17'nci, Ausburg kentinde ise ilk kez açılan sergiye Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, ZSU Güney Bavyera Temsilcisi Önder Yıldız ve bölgedeki derneklerin temsilcileri katıldı. Başkonsolos Günay, burada yaptığı konuşmada, kitap sergisi gibi kültürel faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

ZSU Güney Bavyera Temsilcisi Yıldız ise sergide tarihi, güncel, aile ve çocuk kitaplarıyla Kuran-ı Kerim ve Türkçe ve Almanca dini kitapların yanı sıra hediyelik ürünlerle hac eşyalarının sergilendiğini belirtti. Yıldız, "Sergimizde İslam dinini Türkçe ve Almanca anlatan kitaplar ilgi görüyor. Bölgemizdeki tüm kitapseverleri sergimize davet ediyorum" dedi. Sergi, 6 Ocak 2019'a kadar 10.00 - 20.00 saatlerinde gezilebilecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:23 

Augsburg, Güncel
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