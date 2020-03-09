Augsburg, teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verdi

Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün Bayern Münih'e 2-0 yenilen takımın son 9 maçta 7 mağlubiyet almasının ardından teknik direktör Schmidt'in görevine son verildiği belirtildi.



Augsburg Kulübünün yöneticisi Stefan Reuter, takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, son 9 maçta sadece 4 puan elde edilmesi sebebiyle teknik direktör pozisyonunda değişiklik yapmak istediklerini kaydetti.



Schmidt, geçen yıl nisan ayında Augsburg'da göreve getirilmişti.



Augsburg, ligde 27 puanla 14. sırada yer alıyor.



