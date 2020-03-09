Augsburg, teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Augsburg, teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verdi - Son Dakika Spor

Augsburg, teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verdi

6 saat önce

Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün Bayern Münih'e 2-0 yenilen takımın son 9 maçta 7 mağlubiyet almasının ardından teknik direktör Schmidt'in görevine son verildiği belirtildi.

Augsburg, teknik direktör Martin Schmidt'in görevine son verdi, System.String[]

Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün Bayern Münih'e 2-0 yenilen takımın son 9 maçta 7 mağlubiyet almasının ardından teknik direktör Schmidt'in görevine son verildiği belirtildi.


Augsburg Kulübünün yöneticisi Stefan Reuter, takımın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, son 9 maçta sadece 4 puan elde edilmesi sebebiyle teknik direktör pozisyonunda değişiklik yapmak istediklerini kaydetti.


Schmidt, geçen yıl nisan ayında Augsburg'da göreve getirilmişti.


Augsburg, ligde 27 puanla 14. sırada yer alıyor.


Bayern Münih, Augsburg, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:26 
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