Aurelien Chedjou'dan Türkiye itirafı!

Spor Arena Dış Haberler | Kariyerini Fransa'nın Amiens takımında sürdüren Galatasaray, Başakşehir ve Bursaspor'un eski oyuncusu Aurelien Chedjou, Fransa'da L'Equipe gazetesine konuştu.



Kamerunlu savunmacı, L'Equipe için Türkiye'yi anlatırken "Türkler, futbola aşırı tutkulular. Ten renginiz, dininiz ne olursa olsun sizi kucaklıyorlar. Bu çok güzel, harika bir şey. Taraftarlar, kaybetseniz bile mükemmel bir atmosfer oluşturuyor ve sizi her şeyinizi sahaya vermenizi sağlıyorlar. İşte Türkiye böyle bir ülke. Çok etkilendim." sözlerini kullandı.



"ÇOCUĞUMA DAHA YAKIN OLACAĞIM"



Fransa'ya dönmesi hakkında da konuşan Chedjou, "Başakşehir'de tüm sezon oynadım. Karşıma iyi bir fırsat çıkacak mı diye bekliyordum. Çıkınca da hemen kaptım! Amiens, benim Fransa'da yaşadığım yere yakın bir yer. Küçük çocuğumu daha fazla görme şansım olacaktı. Ayrıca Amiens, bana iki yıllık sözleşme önerdi. 34 yaşındaki biri için hiç fena değil. Ben de doğru zamanın geldiğini düşündüm. Zaten dönmeyi düşünüyordum." dedi.