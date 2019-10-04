Son Dakika Haberleri: Aurelien Chedjou'dan Türkiye itirafı!
Son Dakika Spor Haber

Aurelien Chedjou'dan Türkiye itirafı!

1 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Kariyerini Fransa'nın Amiens takımında sürdüren Galatasaray, Başakşehir ve Bursaspor'un eski oyuncusu Aurelien Chedjou, Fransa'da L'Equipe gazetesine konuştu.

Aurelien Chedjou'dan Türkiye itirafı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Kariyerini Fransa'nın Amiens takımında sürdüren Galatasaray, Başakşehir ve Bursaspor'un eski oyuncusu Aurelien Chedjou, Fransa'da L'Equipe gazetesine konuştu.


Kamerunlu savunmacı, L'Equipe için Türkiye'yi anlatırken "Türkler, futbola aşırı tutkulular. Ten renginiz, dininiz ne olursa olsun sizi kucaklıyorlar. Bu çok güzel, harika bir şey. Taraftarlar, kaybetseniz bile mükemmel bir atmosfer oluşturuyor ve sizi her şeyinizi sahaya vermenizi sağlıyorlar. İşte Türkiye böyle bir ülke. Çok etkilendim." sözlerini kullandı.


"ÇOCUĞUMA DAHA YAKIN OLACAĞIM"


Fransa'ya dönmesi hakkında da konuşan Chedjou, "Başakşehir'de tüm sezon oynadım. Karşıma iyi bir fırsat çıkacak mı diye bekliyordum. Çıkınca da hemen kaptım! Amiens, benim Fransa'da yaşadığım yere yakın bir yer. Küçük çocuğumu daha fazla görme şansım olacaktı. Ayrıca Amiens, bana iki yıllık sözleşme önerdi. 34 yaşındaki biri için hiç fena değil. Ben de doğru zamanın geldiğini düşündüm. Zaten dönmeyi düşünüyordum." dedi.

Başakşehir, Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rumlardan Türkiye'ye küstah çıkış! Yavuz sondaj gemisinde çalışanları tutuklamakla tehdit ettiler
Kuru incirde 3 günde 22 milyon dolarlık ihracat yapıldı Avm'de yürüyen merdiven dehşetine 200 bin liralık tazminat davası iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:47:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aurelien Chedjou'dan Türkiye itirafı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]