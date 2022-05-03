Aurelien Chedjou, futbolu bıraktı - Son Dakika

Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou futbolu bıraktığını açıkladı.

Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou futbolcu bıraktığı açıkladı. Sosyal medya hesabından bu kararını açıklayan Chedjou kariyerinde oynadığı takımlara da teşekkür etti.

36 yaşında futbolu bırakan Chedjou, kariyerinde Auxerre, Rouen, Lille, Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor, Adana Demirspor ve Amiens takımlarında forma giydi.

Aurelien Chedjou ayrıca Kamerun Milli Takım formasını da terletti.

(İHA)