Aurelio: "Evime döndüğüm için mutluyum" - Son Dakika

Aurelio: "Evime döndüğüm için mutluyum"

Fenerbahçe A Takımın'da teknik ekipte göreve başlayan Mehmet Aurelio, "Evime döndüğüm için mutluyum. Kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu.

Aurelio:

Fenerbahçe A Takımın'da teknik ekipte göreve başlayan Mehmet Aurelio, "Evime döndüğüm için mutluyum. Kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu. Çok çalışıp eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'de 2003-2008 yılları arasında forma giyen ve şimdi de futbol A takımı teknik ekibinde görev alan Mehmet Aurelio, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Evine döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Aurelio, "Ortam mükemmel. Teknik ekip ve oyuncular bana çok destek oluyorlar, hepsine teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum, sosyal medyadan çok fazla mesaj gönderiyorlar. Evime döndüğüm için mutluyum. Eski zamanda yaşadığımız mutlulukları tekrar yaşayacağız" dedi. Geri dönüş hikayesini ise Aurelio, "Gerçekten benim için çok önemi bir gelişmeydi. 2003 senesinde Fenerbahçe'ye geldim ve burada 5 sezon geçirdim. Burada çok mutluydum. Fenerbahçe benim bugüne kadar en mutlu olduğum benim için en önemli kulüp. Hala kalbimde yaşadığım mutlulukları, şampiyonlukları ve güzel anları her zaman sakladım. Şimdi buraya geri dönmek nasip oldu. Benim için büyük mutluluk. Çok çalışıp eski mutluluklara tekrar kavuşmak istiyoruz" sözleriyle anlattı.

"TÜRKİYE KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAĞIZ"

Korona virüs salgını sonrası takımla ilgili gözlemlerini aktaran Aurelio, "Durum çok iyi. Uzun zamandır evden antrenman yapıyorlar. Kampta da çok çalışıyorlar. 12 Haziran'da lig tekrar başlayacak ve onlar daha yüksek tempoda oynayacak. Trabzonspor'la Türkiye Kupası yarı finalinde oynayacağımız çok önemli bir maç var. İnşallah Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayacağız" dedi. Futbolcuların bu süreçteki performanslarının gidişatıyla ilgiliyse Aurelio, "Gerçekten evden video konferans üzerinden antrenman yaptıkları dönemde zaten takım çok iyi bir şekilde çalışmış. Şimdi sahada daha çok toplu ve fizik üzerine idmanlar yapılıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Herkes özverili şekilde çalışıyor. Takımın amacı her geçen gün fizik-kondisyon anlamında daha iyiye gidip ligin tekrar başladığı zaman hazır olabilmek" değerlendirmesini yaptı.

Takımın teknik heyetinde yer alan isimleri tanıyor oluşunun büyük bir avantaj olduğunu ise Aurelio şu sözlerle aktardı:

"Hepsi benim eski arkadaşlarım. Volkan Ballı, Kaptan Emre, Volkan Demirel Ben çok mutluyum çünkü onlarla Fenerbahçe'de tekrar çalışıyorum. Onları çok seviyorum. İnşallah tekrar güzel şeyler yaşayacağız."

"GENÇ OYUNCULARA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Tecrübeleriyle birlikte oyunculara yardımcı olmak istediğini belirten Aurelio, "Güzel zamanlar yaşadık. O zamanlar geride kaldı ve şimdi başka bir görevdeyim. Şimdi daha farklı bir şekilde yardım etme imkanı elde ettim. Diğer oyunculara, özellikle genç oyunculara yardım etmeye çalışıyorum. Bizim için en önemli şey birlik olmak. Benim de oynadığım dönemde birliktelikle birlikte çok güçlü bir takımdık. Özellikle şu an içinde bulunduğumuz dönemde daha da önem kazanıyor. Herkese herhangi bir şekilde elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu. Takımımızın Brezilyalıları Luiz Gustavo ve Jailson'la ilgiliyse Aurelio, "Jailson ve Gustavo müthiş karakterler. Daha yakın muhabbet ediyoruz. Çok iyi oyuncular. Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi katkı sağlayabilirler bunu konuşuyoruz sürekli. Daha da iyi katkılar sağlayacaklar. Onlar burada olduğu için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar boyunca Fenerbahçe'ye çok fazla yardım ederler" ifadelerini kullandı. Brezilyalıların hızlı adaptasyon sağlamaları ve iyi performans sergilemelerini ise Brezilyalılar ile Türklerin benzerliğine bağlayan Aurelio, "Bence Brezilya insanları ile Türkler çok benzer. Çok sıcak insanlar. İyi anlaşıyorlar. Hemen adaptasyon sağlayabiliyorlar" dedi.

"CHELSEA MAÇINI UNUTAMIYORUM"

Fenerbahçe forması giydiği Chelsea maçını ve Türkiye A Milli Takımı forması giydiği Çekya karşılaşmasını unutmadığını sözlerine ekleyen Mehmet Aurelio o karşılaşmaları şu sözlerle anlattı:

"Chelsea ile oynadığımız ilk maçı hatırlıyorum. Kadıköy'de 2-1 kazandık. Her zaman hatıramdadır. Harika atmosfer vardı. Milli takımda da Çekya maçını her zaman hatırlıyorum. 2-0 geriden 3-2 çevirmiştik maçı. Çok güzel bir karşılaşmaydı, orada da harika atmosfer vardı."

"TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM"

Türk insanını çok sevdiğini, İstanbul'da yaşadığını belirten ve Türkiye için ikinci vatanım diyen Aurelio, "Ben her zaman duygularımla konuşuyorum. Buraya geldiğim zaman 'evime döndüm' diyorum. Çünkü burası kulüp kariyerimde oynamaktan en çok mutlu olduğum yer. Tanrı isterse ve çok çalışırsak oyunculuk zamanında elde ettiğim gibi çok büyük mutluluklar elde edebileceğimizi düşünüyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

(İHA)

Türkiye Kupası, Mehmet Aurelio, Fenerbahçe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aurelio: 'Evime döndüğüm için mutluyum' - Son Dakika

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