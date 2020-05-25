Aurelio, yeniden Fenerbahçe'de

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe , bir dönem formasını giyen Mehmet Aurelio 'nun, A takım teknik ekibinde göreve başladığını açıkladı.

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