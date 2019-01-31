Son Dakika Haberleri: Auremir'le Yollar Ayrıldı

Auremir'le Yollar Ayrıldı

1 saat önce

Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor Auremir Evangelista Dos Santos ile yollarını ayırdı.

Auremir'le Yollar Ayrıldı, System.String[]
Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor Auremir Evangelista Dos Santos ile yollarını ayırdı.

Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Auremir Evangelista Dos Santos ile yollarını ayırdı. Kulüple sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden başarılı savunma oyuncusu Auremir'in ülkesine döneceği belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı Sivasspor, Özer Hurmacı'yı Transfer Etti

PFDK, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'ya 2 Maç Ceza Verdi Son Dakika! 17 Aralık Kumpas Davasında, 25 Sanık İçin İstenen Cezalar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 18:04:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Auremir'le Yollar Ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]