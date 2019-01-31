Auremir'le Yollar Ayrıldı
1 saat önce
Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor Auremir Evangelista Dos Santos ile yollarını ayırdı.
Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor
Auremir Evangelista Dos Santos
ile yollarını ayırdı.
Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor sezon başında Sivasspor
'dan transfer ettiği Auremir Evangelista Dos Santos ile yollarını ayırdı. Kulüple sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden başarılı savunma oyuncusu Auremir'in ülkesine döneceği belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:51 Kaynak: İHA
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