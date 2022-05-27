Aurescu, Türk ve Polonyalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Aurescu, Türk ve Polonyalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

27.05.2022 13:41
Aurescu, Türk ve Polonyalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Türk ve Polonyalı mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin, "NATO müttefikleri olarak vatandaşlarımızın güvenliklerini, aynı zamanda yine güvenlik ajandalarımıza, gündemlerimize baktık. Ana konularımızdan bir tanesi de buydu.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Türk ve Polonyalı mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin, "NATO müttefikleri olarak vatandaşlarımızın güvenliklerini, aynı zamanda yine güvenlik ajandalarımıza, gündemlerimize baktık. Ana konularımızdan bir tanesi de buydu. Biz burada yine NATO'nun doğu kanadındaki müttefikler olarak Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırının etkilerini, Avrupa anlamındaki güvenlik etkilerini konuştuk, Avrupa'nın güvenliğinin yapılarının temel taşlarını el aldık." dedi.

Aurescu, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

İstanbul'da bulunmaktan ve verimli bir üçlü toplantıyı gerçekleştirmekten, güvenlik hususlarını ele almaktan memnun olduğunu belirten Aurescu, "Zamanında gerçekleştirilen bir toplantıydı aynı zamanda çok gerekli bir toplantıydı. Çok büyük zorluklar ve tehditlerle karşı karşıyayız." dedi.

Bu formatın 10. yılını kutladıklarını hatırlatan Aurescu, üçlü görüşmelerin faydalı bir enstrüman olduğunu vurguladı.

Aurescu, üçlü toplantıda özellikle güvenlik konusunu ele aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"NATO müttefikleri olarak vatandaşlarımızın güvenliklerini, aynı zamanda yine güvenlik ajandalarımıza, gündemlerimize baktık. Ana konularımızdan bir tanesi de buydu. Biz burada yine NATO'nun doğu kanadındaki müttefikler olarak Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırının etkilerini, Avrupa anlamındaki güvenlik etkilerini konuştuk, Avrupa'nın güvenliğinin yapılarının temel taşlarını ele aldık. Burada tabii ki Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı yasa dışı olan bu savaşı el aldık."

"8,6 milyar dolar bir ticaret hacmine ulaşmış durumdayız"

Liderler olarak hazirandaki NATO zirvesinde yeni bir sayfa açacaklarını belirten Aurescu, Madrid'de gerçekleştirecekleri zirvede Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar özellikle de Romanya'nın bulunduğu yere kadar korumanın önemine tekrar değineceklerini ifade etti.

"8,6 milyar dolar bir ticaret hacmine ulaşmış durumdayız"

Bakan Aurescu, Romanya'ya gelen 1 milyonu aşkın mülteciden söz ettiklerini vurgulayarak, "Sınırlarımızdan gelen insanlar için insani yardım elzem olmuştur." ifadesini kullandı.

Aurescu, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin farklı destinasyonlara ulaştırılabilmesinin yollarını ve Karadeniz'de nasıl bir alan açabileceğini ele aldıklarını söyledi.

Mevkidaşlarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın bölgenin güvenliğini bozmasının etkisini konuştuklarını belirten Aurescu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerinin, müttefiklerin savunma ve güvenliğine katkıda bulunacaklarını dile getirdi.

Mevkidaşı Çavuşoğlu'yla ikili ilişkileri ele aldıklarını, Türkiye-Romanya arasındaki ticaret hacminin arttığını belirten Aurescu, "Yakın komşulardaki krizlere rağmen 8,6 milyar dolar bir ticaret hacmine ulaşmış durumdayız, daha fazlasını istiyoruz." dedi.

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Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Türk ve Rumen mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması Polonya Dışişleri Bakanı Rau, Türk ve Rumen mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Romanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aurescu, Türk ve Polonyalı mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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