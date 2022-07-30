Oynaması ücretsiz battle royale oyunu Ring of Elysium'un sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Ring of Elysium sistem gereksinimleri neler? Ring of Elysium kaç GB? İşte detaylar…
Ring of Elysium'u en düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel i3 8100U işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 730 veya eş değer AMD ekran kartı gerekmektedir.
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Ring of Elysium'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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