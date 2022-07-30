Ring of Elysium sistem gereksinimleri neler? Ring of Elysium kaç GB? - Son Dakika
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Ring of Elysium sistem gereksinimleri neler? Ring of Elysium kaç GB?

30.07.2022 23:34
Ring of Elysium sistem gereksinimleri neler? Ring of Elysium kaç GB?

Aurora Studio tarafından geliştirilip TCH Scarlet Limited tarafından yayınlanan oynaması ücretsiz battle royale oyunu Ring of Elysium'un sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Ring of Elysium sistem gereksinimleri neler? Ring of Elysium kaç GB? Detayları haberimizde…

Oynaması ücretsiz battle royale oyunu Ring of Elysium'un sistem gereksinimleri oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Ring of Elysium sistem gereksinimleri neler? Ring of Elysium kaç GB? İşte detaylar…

RİNG OF ELYSİUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Ring of Elysium'u en düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel i3 8100U işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 730 veya eş değer AMD ekran kartı gerekmektedir.

RING OF ELYSIUM MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel i3 8130U
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
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RING OF ELYSIUM MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel i5 2500 veya eş değer AMD işlemci
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 veya eş değer AMD ekran kartı
  • Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

RING OF ELYSIUM KAÇ GB?

Ring of Elysium'u oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 10 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

YORUMLAR
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Gamegar, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ring of Elysium sistem gereksinimleri neler? Ring of Elysium kaç GB? - Son Dakika
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