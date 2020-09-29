Karaismailoğlu: "İnsan odaklı bir ulaşım altyapısına kavuşmayı hedefliyoruz" - Son Dakika

Karaismailoğlu: "İnsan odaklı bir ulaşım altyapısına kavuşmayı hedefliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, verimlilik, can güvenliği, hız ve ekolojik fayda sağlayacak akıllı yollarla ülke ekonomisini canlandırmayı, istihdama katkı sağlamayı ve en önemlisi vatandaşların yaşamına konfor ve kalite katmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, verimlilik, can güvenliği, hız ve ekolojik fayda sağlayacak akıllı yollarla ülke ekonomisini canlandırmayı, istihdama katkı sağlamayı ve en önemlisi vatandaşların yaşamına konfor ve kalite katmayı hedeflediklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AUS'a yönelik çalışmalarla seyahat sürelerini azaltmayı, trafik güvenliğini artırmayı, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin ve daha verimli kullanmayı, enerji verimliliğiyle ülkenin ekonomisine katkı sağlamayı ve çevreye verilen zararları azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Söz konusu projelerle izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeren çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, akıllı ulaşım sistemlerinin Bakanlığın, ulaştırma ve haberleşme alanında yürüttüğü hizmetlerden yenilikçi ve vizyoner adımlarından birisi olduğunu vurguladı.

Ekonomik verimlilik, can güvenliği, hız ve ekolojik fayda sağlayacak akıllı yollarla ülke ekonomisini canlandırmayı, istihdama katkı sağlamayı ve en önemlisi vatandaşların yaşamına konfor ve kalite katmayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, sistemin, ulaşımın tüm modlarıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle bu alandaki çalışmaların koordine edilmesi, gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması, strateji ve politikaların belirlenmesi gibi pek çok görevin Bakanlık tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

Yollarda fiber haberleşme altyapısı kurulacak

Ulaşımda güvenliğin artırılarak can ve mal kayıplarının azaltılmasını, trafik sıkışıklığının mümkün olduğunca giderilerek karbon salınımının asgariye indirilmesini, hareketliliğin artırılmasını hedeflediklediklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, Ulusal AUS Strateji Belgesi'nde yer alan eylemler hakkında şu bilgileri verdi:

"AUS alanında ihtiyaç duyulacak konularda mevzuat oluşturulması için gerekli çalışmaları yapacağız. Ulusal AUS mimarisini hazırlayarak, entegrasyon standartlarını ülkemiz ihtiyaçlarına göre belirleyeceğiz. İl Trafik Kontrol Merkezleri ve Karayolu Trafik Kontrol Merkezlerinin kurulmasıyla koordinasyonu sağlayacak geleceğe dönük ulaşım planlamalarıyla olay yönetimi yapacağız. AUS altyapısını güçlendirmek ve bu istemlerinin haberleşme ihtiyacını karşılamak için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındaki bölünmüş yollar ve otoyollarda fiber haberleşme altyapısını tesis edeceğiz."

Akıllı otopark projesi

Şehirlerde park yeri bulma ihtiyacı dolayısıyla oluşan hareketliliğin, trafik sıkışıklığına neden olan konular arasında yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bu soruna yönelik şehirlerimizde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması amacıyla akıllı otopark projelerinin gelişmesine zemin hazırlayacak bir uygulama geliştireceğiz. AUS teknolojilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen çözümlerin nihai ürüne dönüşümüne katkı sağlayacak bir iş birliği-AUS test ve uygulama koridoru kuracağız. Yapay zeka, derin öğrenme, büyük veri, mobil teknolojiler, robotik, Endüstri 4.0 gibi teknolojilerdeki gelişmelerin AUS sektörü üzerindeki etkileri ve kullanım alanlarına yönelik çalışmaları da önümüzdeki yıllarda yürüteceğiz. Toplu taşımanın daha konforlu hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın teşvik edilmesi için yolcu bilgilendirme sistemleri kuracağız."

Hava taksiye mevzuat düzenlemesi

Bakan Karaismailoğlu, strateji belgesinde yer alan uzun dönem hedefleri arasında ise AUS iş birliği uygulamalarının, otonom araçların yaygınlaştırılması, yerli ve milli araç içi haberleşme ve bilgi sistemlerinin üretilmesinin yer aldığını aktardı. Karaismailoğlu, raylı sistemlerin hareket enerjisinin yeşil enerjiye dönüştürülmesi, hava taksi (VTOL) ve benzeri araçlara yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması, blok zincir teknolojilerinin kullanımı, ulaşımın tüm modlarında entegrasyonun sağlanmasının da uzun dönemli hedefler arasında bulunduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak akıllı ulaşım sistemlerini, hayata geçirdikleri ulaştırma yatırımları arasında, gelecek için önemli bir unsur olarak gördüklerini belirten Karaismailoğlu, "Yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızla daha verimli, daha güvenli, çevreye daha duyarlı, insan odaklı bir ulaşım altyapısına kavuşmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda, hazırladığımız Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı uygulama sürecinde tüm paydaşlarımızın yol haritamıza sahip çıkacağına inancım tamdır. " ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Ankara- Niğde Otoyolu'nun ana kontrol merkezine canlı bağlanarak kontrol merkezindeki akıllı ulaşım sistemleri hakkında bilgi aldı.

(Bitti)

Karaismailoğlu: İnsan odaklı bir ulaşım altyapısına kavuşmayı hedefliyoruz
Karaismailoğlu: İnsan odaklı bir ulaşım altyapısına kavuşmayı hedefliyoruz
Karaismailoğlu: İnsan odaklı bir ulaşım altyapısına kavuşmayı hedefliyoruz
Karaismailoğlu: İnsan odaklı bir ulaşım altyapısına kavuşmayı hedefliyoruz

Adil Karaismailoğlu, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Karaismailoğlu: 'İnsan odaklı bir ulaşım altyapısına kavuşmayı hedefliyoruz' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Son Dakika: Ermenistan'ın "Türkiye savaş uçağımızı düşürdü" iddiasına Ankara'dan yalanlama Hayatı felç eden dolu yağışı çok sayıda kuşu telef etti Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iki kişi tutuklandı Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Azerbaycan'dan Ermenistan açıklaması: S-300 füze sistemini harekete geçirdi
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye çatışmada taraf değil Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Türkiye çatışmada taraf değil         
18:59
Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak         
17:37
İnşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu İnşaat halindeki bir binada erkek cansız bedeni bulundu         
17:24
Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti         
16:53
Koca, boşanma aşamasında olduğu karısını öldürdükten sonra intihar etti Koca, boşanma aşamasında olduğu karısını öldürdükten sonra intihar etti         
16:45
Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı         
16:05
İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı         
15:44
FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı         
15:19
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı         
14:40
Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 19:28:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaismailoğlu: "İnsan odaklı bir ulaşım altyapısına kavuşmayı hedefliyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei