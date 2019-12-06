Son Dakika › Dünya › Auschwitz'i ziyaret eden Merkel: Derin bir utanç duyuyorum - Son Dakika Dünya
Auschwitz'i ziyaret eden Merkel: Derin bir utanç duyuyorum
6 saat önce
Polonya'nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau toplama kampını ilk kez ziyaret eden Alman Şansölye, burada Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Naziler tarafından katledilen insanlar anısına çiçek bıraktı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 binden fazla kişi için saygı duruşunda bulundu.
Polonya'nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau toplama kampını ilk kez ziyaret eden Alman Şansölye, burada Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Naziler tarafından katledilen insanlar anısına çiçek bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:13
Alman devlet televizyonundan küstah iddia: Mustafa Kemal Atatürk, Adolf Hitler ile işbirliği yaptı AK Parti'den Alman televizyonunun Atatürk yayınına tepki: Çirkin bir saldırıdır Son dakika: ABD'nin Florida'daki Patrick Hava Üssü bomba alarmı nedeniyle tahliye edildi ABD'de 3 kişiyi öldüren saldırganın Suudi Arabistanlı asker olduğu ortaya çıktı