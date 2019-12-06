Son Dakika Haberleri: Auschwitz'i ziyaret eden Merkel: Derin bir utanç duyuyorum
Son Dakika Dünya Auschwitz'i ziyaret eden Merkel: Derin bir utanç duyuyorum - Son Dakika Dünya

Auschwitz'i ziyaret eden Merkel: Derin bir utanç duyuyorum

6 saat önce

Polonya'nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau toplama kampını ilk kez ziyaret eden Alman Şansölye, burada Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Naziler tarafından katledilen insanlar anısına çiçek bıraktı

Auschwitz'i ziyaret eden Merkel: Derin bir utanç duyuyorum, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 binden fazla kişi için saygı duruşunda bulundu.


Polonya'nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau toplama kampını ilk kez ziyaret eden Alman Şansölye, burada Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Naziler tarafından katledilen insanlar anısına çiçek bıraktı.

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Angela Merkel, Auschwitz, Polonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:13 
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